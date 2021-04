A Vanity Fair, l’attore Daniele Liotti rivela la sua idea sul matrimonio e fa una confessione a proposito della compagna Cristina.

Sono una coppia molto unita e nel 2017 hanno avuto una bimba, Beatrice: Daniele Liotti, protagonista della fiction “Un passo dal cielo”, e la sua compagna Cristina D’Alberto stanno insieme da circa quattro anni ed hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata che tengono lontana dai riflettori.

Riguardo al matrimonio, nessuno dei due aveva mostrato di ritenerlo indispensabile: l’attore aveva affermato in più occasioni di non percepire le nozze come una priorità. Eppure, di recente a Vanity Fair, ha ammesso che l’idea non gli dispiacerebbe, anzi. Scopriamo nel dettaglio le sue parole sull’ipotesi del matrimonio con l’amatissima compagna Cristina.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Daniele Liotti, le nozze con Cristina sono più vicine? Le parole dell’attore

Innamoratissimi, Daniele e l’attrice che interpretava Greta Fournier nella soap Un posto al sole sono diventati genitori della piccola Beatrice nel 2017. Quando è nata la bambina, Liotti era già padre di Francesco che oggi ha 23 anni e che abbiamo visto recitare in un’altra importante fiction di Rai 1, “La compagnia del cigno”. Visto che il loro amore procede a gonfie vele, viene spontaneo chiedersi se Daniele e Cristina stiano pensando di fare il grande passo del matrimonio a breve.

“Ci ho più volte pensato. Il matrimonio l’ho sempre visto come un punto di arrivo. Immagino una coppia che sta insieme a lungo senza sposarsi e magari dopo trent’anni si dice: ‘Lo facciamo?’. Quella per me è una coppia che ha vinto”, ha detto il protagonista di Un passo dal cielo a Vanity Fair.

L’attore ha poi aggiunto in modo molto romantico: “Ho anche una gran voglia di vedere Cristina vestita di bianco. Sarebbe bellissimo per lei e per i miei occhi. Quindi non so quanto aspetteremo”.