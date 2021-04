Elisa Isoardi costretta a ritirarsi da L’Isola dei famosi torna sui social: le prime parole della conduttrice.

Purtroppo, Elisa Isoardi è stata costretta a ritirarsi da L’isola dei famosi, per potersi sottoporre a maggiori controlli medici. L’annuncio del suo ritiro, e ritorno in Italia è stato dato in puntata, giovedì scorso, dopo che pochi minuti prima, la naufraga era stata sottoposta ad un controllo. Una notizia che ha destato grande amarezza, dato che, la Isoardi si è dimostrata una grande combattente, ed una vera leader.

Da pochissimo, con un post su instagram, ha manifestato le prime parole, dopo il suo rientro in Italia, ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini.

Elisa Isoardi torna sui social: le prime parole dopo L’Isola dei famosi

Sappiamo, la settimana scorsa, non solo Elisa Isoardi, ma anche Brando Giorgi, ha dovuto lasciare il reality, e ritornare in Italia. L’attore, già nei giorni precedenti, ha avuto modo di riferire le sue condizioni, mentre la conduttrice ancora non aveva dato alcun cenno. Ebbene, da pochissimo, la bella Isoardi è tornata attiva sui social, e ha pubblicato un post in cui ha manifestato dolci parole, rassicurando tutti coloro che l’hanno seguita, ed ammirata: “Con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia, e sono stata costretta a fare degli accertamenti, ma è bello potervi dire che sto bene… sono fiera del percorso fatto a L’isola, è stato un gioco appassionante“.

Ha scritto Elisa Isoardi, che ha anche voluto mandare un messaggio importante a tutte le persone che l’hanno sostenuta in questo viaggio in Honduras: “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa… La mia forza siete voi!”.

Parole dolcissime quelle della conduttrice, che a quanto pare, come lei ha riportato sta bene, ma è stata costretta a sottoporsi a degli accertamenti.