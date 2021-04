Enrico Nigiotti l’ha svelato sui social con un post inaspettato: accadrà a breve, fan pazzi di gioia per la meravigliosa notizia.

E’ sicuramente uno dei cantanti più amati ed apprezzati del panorama musicale, Enrico Nigiotti ci avvolge continuamente con la sua voce, bella e portentosa. Lo ricorderemo certamente ad Amici, quando, nel 2009, ha partecipato alla nona edizione del talent show. Ma l’artista nel 2017 è stato anche concorrente di X-Factor, dove si è presentato alle selezioni con il brano L’amore è. Nonostante il successo, il cantante si classifica terzo. Una volta uscito, Enrico inizia ad affermarsi maggiormente, tanto che la sua popolarità cresce a dismisura, e l’amore dei suoi ascoltatori diventa sempre più forte. Ebbene, attivo sui social, il bellissimo e talentuoso Nigiotti, ha pubblicato da pochissimo un post che non lascia spazio a dubbi: accadrà a breve.

Enrico Nigiotti, accadrà a breve: l’ha annunciato sui social, che splendida notizia

L’amatissimo artista ha da pochissimo pubblicato un post che non lascia spazio a dubbi, e anzi, ha già scosso grande attenzione da parte dei suoi tantissimi fan. Enrico Nigiotti l’ha svelato da qualche ora, pubblicando sul suo profilo instagram una meravigliosa notizia. Ma di cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di scoprirlo? Tenetevi pronti, perchè è un annuncio incredibile!

Come svelato da Nigiotti, presto uscirà un suo nuovo singolo, e manca davvero poco: “E’ passato un po’ di tempo, il tempo giusto per vivermi da un’altra parte e raccontare altro ‘Notti di luna’, fuori il 23 aprile“, (com’è Qui possibile vedere).

A quanto pare, come rivelato dall’artista, il 23 aprile, uscirà il suo singolo Notti di Luna. Sicuramente sarà un successo! Noi non vediamo l’ora di poter ascoltare questo nuovo brano, pronti per farci avvolgere ancora una volta dalla sua voce, e dalla sua meravigliosa musica.