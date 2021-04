Seconda puntata di Felicissima Sera: tutti gli ospiti di Pio e Amedeo, nessuno se l’aspetta, ci sarà anche lui.

Venerdì 16 aprile, c’è stata la prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo, ovvero Felicissima Sera. E’ stata una serata piena di colpi di scena, e che ha riscosso grande attenzione. Infatti, gli ascolti hanno mostrato che il debutto del programma del duo comico è stato seguitissimo. Un vero successo per Pio e Amedeo, che hanno manifestato sui social, un forte ringraziamento a tutti coloro che l’hanno seguito. Ebbene, venerdì 23 aprile, ci sarà la seconda puntata dello show: scopriamo insieme chi sono gli ospiti di questo imperdibile appuntamento.

Felicissima Sera, Pio e Amedeo fanno colpo: chi sono gli ospiti della seconda puntata

Un debutto che ha riscosso un successo incredibile, gli ascolti di Felicissima Sera sono stati elevatissimi. Pio e Amedeo con il loro show, in prima serata, hanno conquistato i telespettatori ed il pubblico presente. La prima puntata è iniziata con l’entrata di Maria De Filippi, che ha portato in scena, sul finire della sua ospitata, un momento davvero emozionante, che ha visto protagonista Amedeo, commosso per il ricordo di sua madre. Ebbene, venerdì 23 aprile, ci sarà la seconda puntata: chi sono gli ospiti presenti.

A quanto pare, saranno molti i personaggi del mondo dello spettacolo che faranno parte di questo nuovo appuntamento. A Felicissima Sera, ci sarà Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Umberto Guidoni, Francesco Pannofino, e colpo di scena, anche lui, Francesco Totti.

Sarà sicuramente una grande puntata, e già gli ospiti permettono di pensarlo. Noi non vediamo l’ora di assistere a questo appuntamento, per lasciarci conquistare ancora una volta, con risate, emozioni e momenti imperdibili. Tutti sintonizzati venerdì 23 aprile, su Canale 5!