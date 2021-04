L’annuncio in diretta televisiva è stato davvero commovente: Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5 insieme a Federica Panicucci, è diventato papà!

Il famoso conduttore televisivo e giornalista oggi, lunedì 19 aprile, ha dato un magnifico annuncio in tv. Classe ’82, parliamo di Francesco Vecchi. Il volto di Mattino 5 che affianca tutti i giorni Federica Panicucci è diventato papà! In questo primo appuntamento settimanale del famoso programma televisivo in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, su Canale 5, è arrivata la magnifica notizia. Già ieri, domenica 18 aprile, in diretta una conduttrice ha annunciato di essere in dolce attesa: Mia Ceran in Quelli che il calcio ha svelato che presto darà vita ad un bebè. Lo scorso venerdì, invece, è nato il primogenito del conduttore Francesco Vecchi. Il giornalista, noto volto Mediaset, è molto emozionato ed insieme a Federica Panicucci ha dato il meraviglioso annuncio in diretta televisiva.

Segui anche il nostro canale ufficiale Instagram per essere sempre aggiornato–>> CLICCA QUI

Francesco Vecchi è diventato papà: il commovente annuncio in diretta tv

Fiocco azzurro per il protagonista dello show in onda su Canale 5, Mattino Cinque! Oggi, 19 aprile 2021, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è iniziato con una meravigliosa notizia. Il giornalista e conduttore è diventato papà: è nato Enrico lo scorso venerdì e Francesco è davvero emozionato. “Sono emozionatissimo, mi tremano le gambe” – ha commentato il conduttore in diretta su Canale 5 – “E’ incredibile, provo un mix tra felicità ed un po’ di paura. Siamo felici“.

Leggi anche Mattino 5, incidente per Federica Panicucci: cosa è accaduto alla conduttrice

Buon lunedì! Iniziamo subito la settimana con una bellissima notizia: venerdì scorso il nostro @CescoV è diventato papà! ❤️ Benvenuto al piccolo Enrico! 👶🏻

Un abbraccio anche alla mamma da tutta la squadra di #Mattino5 pic.twitter.com/4JNRz5dtjm — Mattino5 (@mattino5) April 19, 2021

Ma chi è la moglie? Il conduttore è molto riservato sulla sua vita privata. Oggi ha nominato la sua dolce metà che si chiama Tina: “Ringrazio Tina che è mia moglie che lo ha fatto una verità, almeno per noi è bellissimo”. A quanto pare la donna non è presente sui social ma, ovviamente, il Vecchi si. Il conduttore ha pubblicato una fotografia su Instagram insieme a lei, diversi mesi fa: