Uomini e Donne, il tronista Giacomo ha deciso di salutare la corteggiatrice Carolina F: ecco le parole del tronista del dating show.

Oggi, lunedì 19 aprile 2021, è in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La conduttrice del dating show Maria de Filippi ha cominciato la puntata con Biagio al centro dello studio che è uscito con la Dama Sara. Il Cavaliere ha raccontato di aver notato subito la donna: i due volti del Trono Over di Uomini e Donne hanno cominciato una conoscenza. Il programma è andato avanti con il Trono Classico, in particolare con il percorso di Giacomo. Il tronista è uscito ancora con Martina e Carolina.

C’è un’altra Carolina tra le corteggiatrici di Giacomo. Quest’ultima però oggi ha abbandonato lo studio. Ecco cosa è successo in puntata.

Uomini e Donne, la corteggiatrice abbandona lo studio: la drastica decisione di Giacomo

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 19 aprile, il tronista Giacomo ha preso una decisione drastica. Il giovane sta conoscendo Carolina e Martina e sembra esser particolarmente preso da entrambe. Non ha intenzione di iniziare nuove conoscenze e così ha deciso di mandar via Carolina F. “Ho percorsi già iniziati, non ho la testa per altre conoscenze. Lei mi interessa ma non ci sono con la testa. Il mio percorso ora sono loro due, anche volendo non ci riesco e mi dispiace” sono state le parole di Giacomo.

La giovane corteggiatrice, con la voce rotta dal pianto, ha risposto così: “Ci tenevo a dire che io non mi sono esposta mai su quello che succedeva non perchè non avessi un opinione o altro. Caratterialmente preferisco parlare quando ho qualcosa di interessante da dire. Ho visto tante cose che non mi piacevano ma ho sempre preferito non esprimermi perchè non mi andava di inserirmi in alcune dinamiche solo per far parlare di me“.

Giacomo così ha deciso di prosegure il suo percorso nel dating show solo con Martina e Carolina: chi sceglierà tra le due?