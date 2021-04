Attualmente, Giulio Berruti è un attore famosissimo, ma sapete cosa faceva prima di diventarlo? Spunta un retroscena sul suo passato!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giulio Berruti. Diventato amatissimo e famosissimo per il suo ruolo nella fiction “La figlia di Elisa di Rivombrosa”, l’attore romano vanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Attualmente, come raccontato dai diretti interessati a Verissimo, è felicemente fidanzato con Maria Elena Boschi. Ma cosa occorre sapere più su di lui? Ad esempio, vi siete mai chiesti cosa faceva come lavoro prima ancora di diventare un attore?

Ancora prima del 2007, Giulio Berruti aveva preso parte a diversi film. A partire, quindi, da “Melissa P”. Fino a “Scrivilo sui muri”, con Primo Reggiani e Cristiana Capotondi. È soltanto, però, nel ruolo del marchese Andrea Van Necker che l’attore romano inizia a cavalcare l’onda del successo. Diventando, nel corso degli anni, un attore famosissimo e richiestissimo. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva primo di diventarlo?

Giulio Berruti, prima di diventare attore faceva proprio quel lavoro: non tutti lo sanno

Attualmente, Giulio Berruti è uno dei più grandi attori del panorama artistico italiano, ma siete curiosi di sapere cosa faceva prima di intraprendere questa strada? Per meglio dire, il bel romano ha sempre voluto diventare un attore? Ovviamente, questo non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che, leggendo con attenzione la sua biografia, abbiamo appreso che il titolo di studio conseguito è totalmente differente e, a tratti, anche lontano da quello che fa adesso.

È dal 2007 che Giulio Berruti cavalca la cresta dell’onda, ma cosa faceva prima di diventare attore? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo aver conseguito il diploma classico, l’attore romana abbia studiato per ottenere anche il diploma di professionale di odontotecnico. E che, in seguito, abbia deciso di proseguire gli studi universitari proprio in questo ambito. Conseguita la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, il bel Berruti abbia conseguito anche la specializzazione in ortodonzia nel 2015.

