Ilaria Spada, suo marito è un attore famosissimo ed amatissima: sapete che la loro testimone di nozze fu proprio lei? Scopriamolo!

È un’attrice amatissima e conosciutissima, Ilaria Spada. Eppure, in pochissimi sanno che il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto in tutt’altro modo. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che, esattamente nel 1998, la bella Spada abbia preso parte al concorso di bellezza, “Miss Italia”. E che, addirittura, sia riuscita a portarsi a casa la fascia di “Miss Eleganza”. Da quel momento, la sua carriera prendere letteralmente il volo. A distanza di pochissimi anni dal suo debutto in tv, infatti, Ilaria compie anche quello come attrice. Siamo esattamente negli anni 2000. E non si ferma mai più.

Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Appurato che dal punto di vista lavorativa, Ilaria Spada è una vera e propria forza della natura, cosa conosciamo della sua sfera sentimentale? È sposata? Assolutamente si! E sapete che suo marito è un attore famosissimo? Scopriamo insieme chi è!

Ilaria Spada, chi è suo marito? È un attore famosissimo

Bellissima e simpaticissima, Ilaria Spada, oltre a decantare di una carriera davvero incredibile, gode di una vita sentimentale appagata e felice. Convolata a nozze nel 2019, l’attrice romana è anche madre di due splendidi bambini. Cosa sappiamo, però, su suo marito? Chi è esattamente? Senza alcun dubbio, in molti lo conoscerete. Perché, come dicevamo precedentemente, è un attore davvero famosissimo.

Chi è, quindi, il marito di Ilaria Spada? Ebbene: stiamo parlando proprio di Kim Rossi Stuart, famosissimo ed amatissimo attore. I due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio nel Giugno del 2011. Sono convolati a nozze nel 2019. E, nello stesso anno, sono diventati genitori del loro secondogenito. Una storia d’amore davvero splendida, c’è da ammetterlo. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Da quanto si legge, sembrerebbe che a far scoccare la scintilla sia stata proprio Caterina Balivo. Ed è proprio per questo motivo che la loro testimone di nozze non poteva non essere lei.

Voi sapevate che il marito di Ilaria Spada fosse l’aitante attore?