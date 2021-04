Avete mai visto il padre di Ilaria Spada: sul suo canale social ufficiale, spunta uno scatto in sua compagnia nel giorno delle nozze.

È conosciutissima ed amatissima, Ilaria Spada. Esordita sul piccolo schermo come attrice esattamente nel 2000, dopo circa due anni dalla sua vittoria a Miss Italia come “Miss Eleganza”, la splendida romana ha letteralmente cavalcato l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Colonna portante di diverse serie televisive di successo, ma anche di film e pellicole cinematografiche, in tutti questi anni la Spada è riuscita a costruirsi una carriera niente male. Cosa sappiamo, però, della sua famiglia?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E, quindi, di suo marito, dei suoi figli e chi è stata l’artefice di questa sua splendida storia d’amore. Adesso, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua famiglia? In particolare, avete mai visto il padre della splendida Ilaria Spada? Ci pensiamo immediatamente a mostrarvelo: su Instagram, infatti, abbiamo rintracciato un delizioso scatto nel giorno del suo matrimonio.

Ilaria Spada, sapete chi è suo padre? Su Instagram spunta uno scatto dolcissimo!

Recentemente sul piccolo schermo nel corso del tredicesimo episodio di Doc-Nelle tue mani, di cui attendiamo con ansia la seconda stagione e, quindi, i nuovi episodi, Ilaria Spada decanta di una carriera davvero incredibile. Tralasciando, però, quest’aspetto, che è noto a tutti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In particolare, avete mai visto suo padre? Vi accontentiamo immediatamente!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Ilaria Spada è solita intrattenere i suoi sostenitori con scatti fotografici che descrivono alla grande la sua quotidianità ed, ovviamente, vita. E così, tra un incantevole selfie e molto altro ancora, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto tra padre e figlia. Ovviamente, ve la mostreremo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di una fotografia davvero dolcissima, soprattutto perché li ritrae nel giorno delle nozze di Ilaria.

Lui si chiama Italo. E, da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, proprio in questo istante sta accompagnando sua figlia nel giorno più bello della sua vita. Che dolcezza, vero?