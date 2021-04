Isola dei famosi, “Stai calma!”: scontro acceso a poche ore dalla puntata, in onda questa sera su Canale 5.

Il clima è sempre più rovente all’Isola dei famosi. Siamo giunti al giorno 33 dell’avventura dei naufraghi in Honduras e le discussioni, ormai, sono all’ordine del giorno. A poche ore dalla puntata in onda questa sera, lunedì 19 aprile, è andata in onda la consueta puntata del daytime: le scintille non sono affatto mancate. In particolare, due naufraghe hanno avuto un botta e risposta molto acceso. Si tratta di Francesca Lodo e Beatrice Marchetti, ultima arrivata sull’isola insieme a Isolde Kostner. Cosa è successo tra le due naufraghe? Scopriamolo insieme.

Isola dei famosi, “Stai calma!”: è scontro tra Francesca Lodo e Beatrice Marchetti

Inizio di una nuova rivalità tra Francesca Lodo e Beatrice Marchetti? Quest’ultima non ha preso benissimo le nomination ricevute nell’ultima puntata, distaccandosi un po’ dal gruppo insieme a Vera Gemma, Myrea Stabile e Fariba Tehrani. A rendere il clima ancora più rovente uno scambio di parole con Francesca Lodo. Mentre Beatrice stava portando dei tronchi in spiaggia, Francesca esclama: “Si incastra la rete!”. “Stai calma!“, replica la Marchetti infastidite. “Sono calma, era per non bucare la rete”, conclude la Lodo. Poche e semplici parole, ma che hanno acceso gli animi. “I modi di Francesca…Che aggressività ragazzi. Francesca ha dei modi che fino a due giorni da non gli appartenevano, era sempre gentile con me. Quello che penso? Bel sorriso davanti e poi dietro ti trafigge”. È il commeto di Beatrice durante una chiacchierata con Myrea.

Anche Francesca commenta l’accaduto con Angela Melillo: “È passata con un tronco, mi stava per prendere la rete, la stava stracciando. Le dico, Beatrice stai attenta, lei mi fa ” Oh stai calma!”. L’ho guardata, non ho neanche risposto… le nomination come fanno uscire i caratteri, sembrano così carucce!”. Insomma, qualcosa ci dice che tra le due naufraghe non è affatto finita qua. Cosa accadrà durante la diretta di questa sera?