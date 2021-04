Dopo mesi di silenzio, le dichiarazioni di Maddalena Corvaglia sull’amicizia interrotta con Elisabetta Canalis: le parole dell’ex velina.

Cosa è accaduto tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis? E’ la domanda che si fanno le migliaia di fan della coppia di ex veline più amata di tutti i tempi. La bionda e la mora sono state amiche per molti anni, ben al di là del bancone di Striscia la Notizia.

Un legame vero e profondo che, quanto si è interrotto, ha lasciato tutti di stucco. Finora le due donne non hanno mai spiegato le effettive motivazioni all’origine di questo inaspettato allontanamento che va avanti ormai da due anni. Le ex colleghe si erano trasferite negli Stati Uniti ed avevano deciso di aprire una palestra insieme. Qualcuno aveva parlato di dissapori sorti a causa di progetti lavorativi, ma ciò non è mai stato accertato. Scopriamo cosa ha dichiarato di recente Maddalena Corvaglia sulla questione.

Maddalena Corvaglia, amicizia in crisi con Elisabetta Canalis: le sue dichiarazioni

Tempo fa, intervistata dal settimanale Grazia, Elisabetta aveva preferito restare sul vago a proposito dell’argomento: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi. Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore”. Le sue parole facevano capire che quanto accaduto tra le due sia stato qualcosa di abbastanza forte: “Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”, aveva aggiunto.

Ora è la Corvaglia a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista al Quotidiano Nazionale. Anche lei non è entrata nel dettaglio, ma ha espresso la sua tristezza per la separazione da colei che è stata per tanti anni una sua grandissima amica. “È un grande dolore”, queste le uniche parole pronunciate dalla bella Maddalena.

Cosa ne pensate? Le indimenticate ex veline riusciranno a recuperare la loro storica amicizia? Noi ci auguriamo proprio di sì e facciamo il tifo affinché tornino più unite che mai!