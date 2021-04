Michela Coppa diventerà mamma: sui social svela il sesso del bebè

Michela Coppa è incinta, la notizia è stata rivelata dalla donna qualche settimana fa, sui social: la showgirl, da pochissimo, ha, però, svelato il sesso del bebè.

Qualche settimana fa, l’amatissima showgirl, Michela Coppa, ha annunciato di essere in dolce attesa, con un messaggio social, che ha lasciato tutti entusiasti. La donna si è avvicinata al mondo dello spettacolo quando nel 2001 ha partecipato a Miss Italia. Ma la ricorderemo certamente in veste di Letterina a Passaparola, il quiz condotto da Gerry Scotti, dove la bella Michela è stata presente dal 2002 al 2006. Ebbene, la notizia della sua prima gravidanza l’ha data sui social qualche settimana fa: “Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti… Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perchè dopo tutte le analisi ora sono più tranquilla, e posso condividere con voi la mia prima gravidanza! Sono entrata da due settimane nel quarto mese“. Oggi, invece, ha svelato il sesso del bebè.

Michela Coppa svela il sesso del bebè: sarà un maschietto o una femminuccia?

Michela Coppa, qualche settimana fa, ha annunciato di essere in dolce attesa. Una notizia che la showgirl ha riportato sul suo profilo instagram: “Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti…”. Ma proprio oggi, la conduttrice ha svelato il sesso del bambino che darà alla luce. Sara una femminuccia o un maschietto?

Ebbene, come svelato da Michela diventerà presto mamma di una bambina: è una femmina! “Ragazze ci siamo non riesco più a tenermelo … dai colori della foto direi che si capisce bene, è una femmina“, ha riportato in basso allo scatto pubblicato.

La bella showgirl ha dato l’annuncio in modo del tutto particolare, mostrandosi con abiti di colore rosa. Michela ha espresso la gioia di questo momento, manifestando la felicità di questo lieto evento, che presto l’avvolgerà completamente.