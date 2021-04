La Royal Family ha i riflettori puntati, come sempre: dopo il funerale del Principe Filippo, Harry non torna in America dalla sua Meghan Markle. Il motivo? Ecco cosa sta succedendo.

La Royal Family è una delle famiglie più seguite al mondo. Sta vivendo un momento di grande dolore l’Inghilterra, colpita dalla morte del Principe Filippo. All’età di 99 anni, il Duca di Edimburgo si è spento lasciando un grande vuoto nella Royal Family e nel cuore della Regina Elisabetta. I funerali si sono tenuti il 17 aprile 2021 nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Il principe Harry ha presenziato all’ultimo saluto di suo nonno Filippo senza la sua dolce metà, Meghan Markle. Sul web si legge che Harry non farà subito rientro a Los Angeles: resterà a Londra qualche altro giorno. Il motivo? Vi sveliamo cosa sta succedendo.

Segui anche il nostro canale ufficiale Instagram per essere sempre aggiornato–>> CLICCA QUI

Royal Family, cambia tutto: Harry non torna negli Usa, cosa sta succedendo

Il Principe Harry, dopo i funerali del nonno Filippo scomparso all’età di 99 anni, non tornerà subito in America, a Los Angeles, dalla sua Meghan Markle. Quest’ultima non ha viaggiato con suo marito per dare l’ultimo saluto al Duca: nulla a che vedere con le famose querelle familiari, i motivi sarebbero legati alla gravidanza. Meghan però, a quanto pare, resterà qualche altro giorno sola, senza il suo Harry.

Leggi anche Funerali Principe Filippo, la decisione della Regina Elisabetta: c’entrano Harry e William

Secondo il portale inglese The Sun il fratello di William resterà a Londra fino al giorno del compleanno della Regina Elisabetta. La donna tra pochi giorni compirà 95 anni: Harry ha deciso a quanto pare di restare qualche altro giorno in famiglia.

I rapporti familiari sembrano essere sereni: il principe Carlo ha avuto un colloquio con i figli durato più di due ore, si legge. Dopo la cerimonia funebre, Harry ha parlato con il fratello William e la cognata Kate Middleton. In seguito, la famiglia si sarebbe riunita per discutere: è la prima volta che si parlano, si legge sul web, dopo l’intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey. La ‘spaccatura’ potrebbe essersi sanata.