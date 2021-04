Ospite speciale di Avanti un altro ieri sera, Stefania Orlando ha incantato tutti come sempre: quanto costa l’abito e qual è il brand?

Durante i mesi del GF Vip 5 ci ha abituati a dei look davvero strepitosi che mettevano in risalto la sua strabiliante bellezza: Stefania Orlando è stata la regina della quinta edizione del famoso reality di Canale 5 a partire dall’immagine. Bellissima e con un carattere decisamente adatto alle dinamiche del gioco, la Orlando ha affascinato tutti e ancora oggi è seguitissima dal pubblico che le è rimasto molto affezionato.

La showgirl romana è stata l’ospite d’onore della seconda puntata di “Avanti un altro pure di sera”, andata in onda ieri su Canale 5 e il suo abito, come era da aspettarsi, ha riscosso moltissimo consensi. E’ stata lei stessa a rivelare il marchio del vestito in una delle sue storie su Instagram. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Stefania Orlando, svelato il marchio del vestito indossato ad Avanti un altro: quanto costa l’abito

I look della Orlando non sono passati mai inosservati e hanno sempre destato grande curiosità: come dimenticare il suo iconico pellicciotto verde leopardato indossato spesso nella casa più spiata d’Italia! Durante il quiz condotto da Paolo Bonolis a cui ha partecipato ieri sera, Stefania è stata impeccabile in fatto di look. Sul su seguitissimo profilo Instagram ha mostrato il favoloso abito nero corto che ha scelto per l’occasione.

Si tratta di un modello firmato Elisabetta Franchi e sul sito ufficiale del brand troviamo tutte le informazioni al riguardo: “Mini abito asimmetrico, in tulle full paillettes, con una manica lunga e la gonna incrociata sul davanti”, si legge. Il dettaglio della scollatura a cuore è poi la ciliegina sulla torta!

In base a quanto si trova sul sito, il costo dell’abito è di 420 Euro. Che ne dite? Scommettiamo che ci starete facendo un pensierino!