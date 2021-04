Ricordate com’era Vanessa Incontrada nel 2005? Spunta un video inedito sui social: com’è cambiata l’attrice nel corso degli anni.

Correva esattamente l’anno 1998 quando Vanessa Incontrada, dopo aver iniziato a lavorare come modella, compie il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Giovanissima, dato che è nata il 24 Novembre del 1978, la splendida spagnola prende parte, esattamente nel 1998, al programma di Italia Uno, “Super”. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Sono passati, infatti, ventitré anni dal suo esordio, eppure Vanessa continua ad essere uno dei personaggi televisivi più ricercati e voluti dal pubblico italiano.

Attrice e conduttrice di successo, in tutti questi anni, Vanessa Incontrada è riuscita a costruirsi una carriera davvero memorabile. Tanto è vero che ancora adesso, come dicevamo precedentemente, continua ad essere una delle donne più amate ed apprezzate della televisione nostrana. E, diciamoci la verità, ammirando la sua bellezza, bravura e semplicità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ricordate com’era nell’anno 2005, però? In compagnia di Claudio Bisio, la Incontrada era al timone di Zelig Circus, ma ricordate com’era? Scopriamolo!

Vanessa Incontrada nel 2005, ricordate com’era? Il video inedito: che trasformazione!

Sono trascorsi esattamente ventitré anni da quando, per la prima volta assoluto, Vanessa Incontrada faceva il suo debutto nel mondo della televisione italiana. E conquistava tutti gli italiani. Da quel momento, quindi, di acqua sotto i ponti ne è passata e l’attrice, lo sappiamo benissimo, ha cavalcato letteralmente la cresta dell’onda, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata nel corso degli anni?

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto dell’attrice spagnola risalente al 2005. Quando, come dicevamo precedentemente, era al timone, insieme a Claudio Bisio, dell’edizione di Zelig. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata nel corso del tempo? Se, ancora adesso, la Incontrada decanta di un successo davvero incredibile ed invidiabile, com’era circa sedici anni fa? Dateci un’occhiata:

Eccola qui, Vanessa Incontrada nel 2005. Insomma, si può capire chiaramente: non è assolutamente cambiata nel tempo! Certo, magari adesso i suoi capelli sono leggermente più lisci rispetto al passato. Per il resto, però, Vanessa è sempre splendida.

Cosa ne pensate?