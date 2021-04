Vanessa Incontrada è uno dei volti più amati dello spettacolo italiano: dolcezza senza tempo, l’avete mai vista da bambina? Un vero incanto!

Bellezza indiscussa, senza tempo ed eterea per Vanessa Incontrada, uno dei volti più amati e apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Talento straordinario, un sorriso e una solarità in grado di trasmettere al pubblico una carica di positività. Nata nel 1978 a Barcellona, ha esordito nel panorama artistico in veste di indossatrice e modella, per poi approdare al cinema e in televisione. Attrice, ma anche conduttrice, la splendida interprete ha sempre dimostrato un carisma e un fascino capaci di bucare lo schermo. Meravigliosa mamma, l’attrice è sempre stata in prima linea in difesa delle donne e della bellezza in tutte le sue forme. Avete mai visto la splendida Vanessa Incontrada da bambina? Un incanto!

Leggi anche: Vanessa Incontrada senza veli in copertina: l’attrice come mai vista prima

Vanessa Incontrada da bambina: meravigliosa!

L’attrice sembra risplendere di luce propria, illuminando con il suo splendido sorriso e la sua positività non solo cinema e tv, ma anche i social. Tramite Instagram, in particolare, Vanessa Incontrada condivide con i suoi numerosi fan non solo scatti attuali, ma anche ricordi del passato. Come ha fatto qualche hanno fa, quando ha regalato al pubblico un’immagine dolcissima del suo passato. Una foto che la immortala da bambina, a sette anni, come lei stessa ha spiegato: “Vi presento Vanessa a 7 anni…” ha scritto sullo scatto in questione. Il pubblico ha così potuto ammirare la bellissima attrice da piccola e constatare che la sua dolce bellezza è davvero senza tempo. Vanessa Incontrada sfoggia una capigliatura dai torni ramati, i grandi occhi sempre profondi e brillanti e un’espressione concentrata sul viso delicato. Incantevole, proprio come adesso, proprio come l’interprete che ha conquistato il cuore del pubblico. Potete ammirare anche voi l’immagine proprio qui di seguito!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Avevate mai visto la meravigliosa Vanessa Incontrada quando era piccola? Siamo certi che resterete colpiti anche voi dalla sua dolcezza e dalla sua bellezza luminosa!