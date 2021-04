Vittoria Puccini è una famosissima attrice italiana, sapete però chi è sua cugina? La conosciamo benissimo: è una speaker radiofonica.

È attualmente in onda con “La Fuggitiva”, Vittoria Puccini. Nei panni di Arianna, accusata di aver ucciso suo marito Fabrizio, la splendida attrice fiorentina sta tenendo compagnia il suo caro ed affezionato pubblico con una storia davvero da brividi. Cosa sappiamo, però, su di lei? In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato del suo percorso di studi. Ed anche della sua vita privata. Ma, ad esempio, sapete che sua cugina è un volto conosciutissimo e famosissimo?

Tantissime volte ci è capitato di vedere gli attori o le attrici che interpretano un determinato personaggio di vederli per quelli che sono, ma mai per quello che nascondono dietro di esso. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, davvero in pochissimi sanno che la cugina di Vittoria Puccini è una famosissima speaker radiofonica. Sapete di chi stiamo parlando? Oppure, siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Vittoria Puccini, sapete chi è sua cugina? È proprio lei

Iniziati a muovere i primi passi nel mondo della recitazione davvero giovanissima, Vittoria Puccini è riuscita a costruirsi una carriera davvero memorabile. Interprete di numerosi personaggi, tra l’altro tutti diversi tra loro, l’attrice fiorentina ha dimostrato, in diverse occasioni, di avere questo mestiere proprio nel sangue. Dalla splendida “Elisa di Rivombrosa” fino ad Arianna ne “La Fuggitiva”, la Puccini ha sempre interpretato alla grande i personaggi che le venivano affidati. Cosa sappiamo, però, del suo “privato”? Ad esempio, come dicevamo precedentemente, sapete chi è sua cugina?

Potrebbe risultare una domanda “banale”, ma vi assicuriamo non lo è affatto. Perché anche voi, così come noi, resterete senza parole quando lo scoprirete! Chi è, quindi, la cugina di Vittoria Puccini? Ebbene: è un volto conosciutissimo, amatissimo e, soprattutto, famosissimo nell’ambito radiofonico. Stiamo parlando proprio di Orsola Branzi, in arte La Pina. Come svelato dalla diretta interessata in un’intervista a radio Deejay, sembrerebbe che le due donne siano cugine di primo grado.

Un retroscena davvero pazzesco, c’è da ammetterlo. A questo punto, però, la domanda la rivolgiamo a voi: lo sapevate?