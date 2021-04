Ecco tutte le curiosità sulla vita privata dell’ex tennista, Adriano Panatta: sapete chi è sua moglie? Lo storico campione di racchetta sarà ospite questa sera di Canzone Segreta.

Protagonista di questa sera di martedì 20 aprile di Canzone Segreta, Adriano Panatta. L’ex tennista italiano sarà ospite di Serena Rossi nell’ultimo appuntamento dello show in onda su Rai Uno. Rivivrà i momenti più belli grazie alla sua ‘canzone segreta’. Il miglior giocatore italiano dell’era Open ed uno dei più grandi di sempre sarà in studio per vivere emozioni davvero magiche. Sapete che Panatta è l’unico tennista italiano ad aver conquistato due titoli di categoria equipollente all’attuale ATP World Tour Masters 1000? E’ davvero un campione italiano! Ha abbandonato le competizioni nel 1983 e negli anni dall’84 al ’97 ha ricoperto la carica di capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Devis. Terminata la carriera tennistica, si è dedicato alla motonautica ed alla tv. Ma che sappiamo sulla sua vita privata? Vi sveliamo qualche curiosità.

Leggi anche Canzone Segreta, anticipazioni 20 aprile: tre super ospiti e tante sorprese nell’ultima puntata

Adriano Panatta, sapete chi è la moglie? Le curiosità sulla vita privata dell’ex tennista

Adriano Panatta, storico campione della racchetta, ha sposato nel 2020 Anna Bonamigo. In una cerimonia super riservata, la coppia si è sposata a Venezia: i due, si legge sul web, si sono conosciuti nel 2013 a Capri grazie ad amici in comune. Dopo anni d’amore hanno deciso di convolare a nozze! Non si hanno molte informazioni sulla donna: ha il profilo social privato. Ma si legge su Vanity Fair che è una brillante avvocatessa. Eccoli insieme in una fotografia pubblicata dall’ex tennista su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano Panatta (@adrianopanatta_official)

Segui anche il nostro canale ufficiale Instagram per essere sempre aggiornato–>> CLICCA QUI

Per Panatta non si è trattato del primo matrimonio. Nel 2014 Adriano si è lasciato alle spalle la lunga relazione con Rosaria Luconi con cui ha avuto tre figli, Rubina, Niccolò e Alessandro.