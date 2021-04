Ieri sera, lunedì 19 aprile, è circolata sul web la notizia dell’arresto di Aiello: l’artista, in realtà, è stato vittima di un clamoroso scherzo de Le Iene.

La notizia circolata ieri sera sul web ha letteralmente gelato tutti i lettori ed i fan di Aiello, il cantante di Cosenza, classe ’85. Parliamo del cantante che ha partecipato tra i Big al Festival di Sanremo 2021 con il brano ‘Ora’. Secondo quanto si leggeva su diversi siti online, ieri Aiello era stato arrestato per traffico internazionale di droga. In pochi minuti l’artista calabrese, autore di brani noti come ‘Arsenico’, si era trasformato in un narcotrafficante internazionale fermato dai carabinieri a Milano. Ma cosa è realmente accaduto? Si tratta di uno scherzo de Le Iene! Ecco tutti i dettagli!

Aiello, ‘Arrestato per traffico di droga’: l’artista vittima di un clamoroso scherzo de Le Iene

Ha iniziato a circolare sul web ieri la notizia di Aiello in manette. Secondo quanto rivelava il web l’artista calabrese era stato arrestato per traffico internazionale di droga! Tutto finto: si è trattato di un clamoroso scherzo de Le Iene! Nicolò De Vitis attraverso le sue IG story ha svelato il tutto: “E’ in tendenza su Twitter, è lui: trafficava droga e ibuprofene. Tranquilli è vivo, colpa nostra” ha detto mostrando al suo fianco Aiello, ancora scosso dallo scherzo.

Le Iene hanno ormai preso di mira gli artisti italiani ed i noti personaggi dello spettacolo con i loro scherzi. Ricordiamo i divertenti scherzi a Samantha De Grenet, Raoul Bova, Elodie, Michele Cucuzza, Edoardo Stoppa e tanti altri…A questa lunga lista si aggiunge dunque anche Aiello il quale, ieri sera, era diventato improvvisamente un narcotrafficante! Nulla di vero: Le Iene questa volta l’hanno combinata grossa! Il cantante nelle IG story di Nicolò De Vitis sorride e dice ‘Bastardi‘. Si sarà preso un grosso spavento!