Ricordate l’ex velina di Striscia la Notizia, Alessia Merz? Sempre bellissima, ecco com’è oggi e cosa fa nella vita!

La showgirl, conduttrice televisiva ed attrice italiana, classe ’74, è un volto televisivo molto noto. Alessia Merz ha debuttato nel piccolo schermo a Non è la Rai, prima di entrare a far parte di Striscia la Notizia in qualità di velina nella stagione ’95-’96. La sua carriera è proseguita come attrice in film e fiction televisive ed anche come conduttrice. La ricordiamo a ‘Meteore – Alla ricerca delle stelle perdute’ in qualità di presentatrice, in Sanremo Famosi, Candid Camera, Candid Angels. Alessia Merz, nel 2020, ha raccontato in un’intervista a Domenica Live di essersi ritirata dalle scene per stare con la sua famiglia. Ma tutti ricordano la bellissima ex velina a Striscia la Notizia: sapete com’è oggi? Bellissima proprio come ieri.

Striscia La Notizia, ricordate l’ex velina Alessia Merz? Ecco com’è e cosa fa oggi

Alessia Merz ha debuttato in televisione con Non è la Rai ed è stata velina per Striscia La Notizia nella stagione 1995-1996. Dopo una lunga carriera nel piccolo e grande schermo, la donna classe ’74 ha deciso di ritirarsi dalle scene per stare con la famiglia. Ospite di Domenica Live l’8 novembre del 2020, si è mostrata in tutta la sua bellezza: eccola!

Come potete vedere, con il tempo non è affatto cambiata: è sempre la bellissima donna che abbiamo conosciuto in tv a fine anni ’90!

A Domenica Live, Alessia ha raccontato inoltre di essere ‘anti-social’: “Sono a-social, i miei figli mi prendono in giro, non ho un profilo social” sono le sue parole. Non è possibile infatti trovare l’ex velina sui social. Preferisce mantenere privata la sua vita!

Nel 2005 la Merz ha sposato l’ex calciatore Fabio Bazzani: dalla loro unione sono nati Niccolò, nel 2006, e Martina, nel 2008. Famiglia vive insieme a Zola Predosa, in provincia di Bologna.