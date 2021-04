Il toccante racconto della ballerina Serena Marchese che ha confidato le sue paure a Maria De Filippi nel daytime di Amici di ieri.

Una degli allievi più apprezzati di questa edizione di Amici è sicuramente Serena Marchese: la ballerina nonostante la sua bravura, però, spesso non riesce a sentirsi sicura di sé come evidenziato anche da Raimondo Todaro, ospite del serale due puntate fa. “Quello che mi arriva di Serena è tanta insicurezza. Cioè come se ci fosse qualcosa che ti frenasse, non so come dirti. Tu quando balli devi sentirti libera, ti devi sfogare. Fregatene dell’opinione degli altri”, le aveva consigliato il famoso maestro di Ballando con le stelle. Maria De Filippi, sempre attenta ai ragazzi del suo programma, ha voluto affrontare con Serena questo argomento e ne è venuto fuori un racconto molto toccante. Vediamo cosa ha detto la ragazza.

Amici, Serena Marchese rivela le sue difficoltà a Maria: il racconto inaspettato

Serena si è aperta con la celebre conduttrice durante il daytime di ieri pomeriggio e ha ammesso effettivamente di avere sempre paura di non piacere. “Ho sempre questa paura di non essere accettata. Penso di poter risultare ridicola e questo mi succede sia nella vita che nella danza”, dice. La Marchese ha aggiunto che si tratta di una sensazione legata a ricordi del passato che le hanno causato problemi nel rapporto col cibo.

“Mi ero trasferita per studiare danza. Poi però ho lasciato perché a scuola c’era chi, per dire, mi minacciava o mi faceva trovare le robe rotte che gli prestavo”, Ha poi raccontato che alcuni la prendevano in giro per la sua forma fisica: “Mi continuavano a dire che ero obesa, che avevo le cosce grosse e che non ero una ballerina”. Per questo, Serena ha cominciato a non mangiare più.

Fortunatamente, in suo soccorso è arrivata la sua insegnante, che era anche psicologa. Grazie al suo supporto, l’allieva di Amici ha riacquistato un po’ l’autostima perduta, ma Serena è consapevole di avere ancora della strada da fare in questo senso.