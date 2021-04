Il Concerto del Primo Maggio 2021 si farà, nonostante l’emergenza Coronavirus: nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, gli artisti si esibiranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

La pandemia Coronavirus non ferma il grande concerto del Primo Maggio. Come da tradizione, a Roma si svolgerà la manifestazione organizzata da CGIL, CISL e UIL che unisce musica ed impegno sociale. Nel giorno della Festa dei Lavoratori, in questo 2021, il Concerto del Primo Maggio si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid e purtroppo, in una modalità differente da quella ‘storica’. E’ il sito ufficiale della manifestazione a dare l’ufficialità del Concerto: il tradizionale evento musicale quest’anno, però, non andrà in scena a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Ecco la location, dove andrà in onda nel piccolo schermo e soprattutto, chi saranno i protagonisti della giornata!

Concerto Primo Maggio 2021: location, dove andrà in onda e protagonisti

Il Concerto del Primo Maggio si farà: l’emergenza Coronavirus ancora attiva in Italia non ferma il tradizionale evento musicale che per quest’anno cambia location. Non si svolgerà a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, come di consueto, ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale. Il motivo del ‘trasloco’ è ovviamente dovuto alle norme anti Covid da rispettare.

Dove sarà trasmesso il Concerto del Primo Maggio? Andrà in onda, nel piccolo schermo, su Rai Tre: si legge che il palinsesto televisivo prevede che l’evento inizi alle ore 16.45. Sarà interrotto dall’informazione nazionale e regionale, prima di ripartire nuovamente alle ore 20. Lo show dovrebbe terminare in tarda serata.

I protagonisti

I profili social dell’evento hanno lanciato i primi nomi dei protagonisti dello spettacolo. Parteciperanno sicuramente al Concertone del Primo Maggio Piero Pelù, Bugo e gli Extraliscio, il gruppo che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021.

Non si conosce ancora il nome di colui o colei che sarà alla conduzione: Tv Blog rivela che potrebbe essere riconfermata per il secondo anno di seguito Ambra Angiolini.