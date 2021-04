Elettra Lamborghini in total black all’Isola dei Famosi: quanto costa il suo abito? Il prezzo e il brand del look di ieri sera.

Una puntata incandescente, quella de L’Isola dei famosi in onda ieri sera, su Canale 5. Gli animi in Honduras sono sempre più accesi, anche perché la fame dopo circa 40 giorni si fa sentire. Tante le discussioni tra i naufraghi: anche in diretta, ieri sera, non sono mancati scontri. E, come sempre, a commentare le vicende del reality insieme alla conduttrice Ilary Blasi ci pensa il trio di opinionisti, formato da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, per la puntata di ieri, ha scelto un look sobrio, ma allo stesso tempo molto particolare. Curiosi di scoprire di più sull’abito nero indossato dalla bellissima opinionista? Vi sveliamo tutto.

Quanto costa l’abito nero indossato da Elettra Lamborghini nella decima puntata de L’Isola dei Famosi: i dettagli del look

Elettra Lamborghini è una degli opinionisti ufficiali di questa edizione de L’Isola dei famosi. Dopo due puntate in collegamento da casa, causa Covid, Elettra è approdata in studio, più carica che mai. L’opinionista non le manda a dire durante i suoi interventi, ma sono anche i suoi look a colpire ed incantare il pubblico. Quello di ieri sera, apparentemente semplice, nascondeva un “segreto”: una scollatura molto ampia dietro, sia sulla schiena che sui gomiti. Come riporta Novella 2000, si tratta di un capo firmato Givenchy e il costo è di 19990 euro. Curiosi di vedere com’è l’abito dietro? Ci ha pensato Elettra a mostrarlo per bene nelle sue stories di Instagram:

Eh si, decisamente incantevole! E voi, avete seguito la puntata di ieri de L’Isola dei famosi?In nomination, stavolta, ci è finito un trio di amiche: Vera Gemma, Fariba Tehrani e Myrea Stabile. Chi sarà salvato e chi invece dovrà lasciare la gara? Staremo a vedere! Il prossimo appuntamento è per giovedì sera. Non mancate.