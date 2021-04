L’annuncio di Giordana Angi su Instagram: in arrivo il suo nuovo singolo in collaborazione con Loredana Bertè, svelata la data ufficiale.

E’ di queste ore la magnifica notizia data da Giordana Angi tramite il suo profilo Instagram: dopo una lunga pausa, la cantante ex volto di Amici è pronta a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo lavoro discografico, “Mi muovo”. La data? Si tratta davvero di pochissime settimane, precisamente il 14 maggio!

Ma c’è anche qualcos’altro che rende felicissimi i fan della strepitosa Giordana. L’album sarà infatti preceduto dal singolo “Tuttapposto”, brano a cui ha collaborato un’altra amatissima star, Loredana Bertè. Quest’ultima è stata ospite proprio lo scorso sabato del programma di Maria De Filippi, Amici, cantando il suo vulcanico brano sanremese “Figlia di”. Un’esibizione svolta con l’energia tipica di Loredana, che ha coinvolto e fatto ballare tutti in studio.

Curiosi di sapere quando uscirà il singolo delle due bravissime artiste? Lo svela il post pubblicato dalla Angi.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Giordana Angi e Loredana Bertè, annunciata la data ufficiale del singolo che le vede cantare insieme

“È un momento importante per me ed ho bisogno di voi. C’è voluto un anno di coraggio per mettere in musica tutte queste emozioni. Questo disco ha dentro le parole che mi appartengono. Ci sono sogni, paure, ricordi e volontà”, si legge nel post della Angi. La data del brano che vede la collaborazione con la Bertè è il 29 aprile: “È un viaggio nel quale vorrei vi muoveste con me e mi seguiste dalla prima all’ultima traccia”, ha aggiunto la cantante.

L’album è prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton – vincitore di tre Grammy Awards che vanta collaborazioni con star internazionali del calibro di Lady Gaga, Ellie Goulding e Lana del Rey.