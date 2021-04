Giulia Salemi sbotta sui social: “Che schifo”, cos’è successo? Il commento della nota influencer sulla puntata de L’Isola dei famosi.

Una puntata movimentata, quella dell’Isola dei Famosi in onda ieri sera su Canale 5. Nel corso del decimo appuntamento col reality show di Canale 5 è accaduto di tutto: gli scontri sull’isola sono all’ordine del giorno. E anche ieri sera, nel corso della diretta, non sono mancate scintille. Ad essere presa particolarmente di mira dal resto dei naufraghi è Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. A difenderla pubblicamente sui social è intervenuta proprio Giulia, commentando la puntata attraverso il suo canale Twitter.

Giulia Salemi commenta la puntata de L’Isola dei Famosi: lo sfogo sui social

Giulia Salemi non ci sta. Il trattamento riservato a mamma Fariba da alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi 15 ha spazientito la nota influencer, che su Twitter non ha potuto fare a meno di esprimersi sulla questione. Prima con un tweet su Valentina Persia, che in puntata ha inveito con toni piuttosto accesi contro Fariba. Infine, un tweet di poche parole, ma che racchiudono il pensiero della Salemi. Date un’occhiata:

Poche parole, ma che racchiudono lo stato d’animo di Giulia, nel vedere le immagini riguardanti Fariba. E proprio Fariba, dopo essersi salvata nel televoto di ieri, è di nuovo a rischio eliminazione. La concorrente persiana è in nomination con Vera Gemma e Myrea Stabile: chi dovrà lasciare l’isola e chi invece sarà salvata dal pubblico? Lo scopriremo giovedì sera.

Una nuova possibilità per gli eliminati

Con l’eliminazione di Beatrice Marchetti, però, abbiamo scoperto l’esistenza di una nuova spiaggia, l’ennesima di questa edizione! Ieri sera è stata inaugurata Playa Imboscada, dopo la chiusura di Playa Esperanza: si tratta dell’ultima spiaggia in tutti i sensi per i naufraghi eliminati, che potranno restare in gioco lì. Al momento, l’unica abitante è proprio Beatrice, l’eliminata di ieri, che ha scelto di proseguire la sua avventura in solitaria. Tornerà a Playa Reunion? Staremo a vedere.