Dopo lo strepitoso successo de Il commissario Ricciardi, Lino Guanciale parla della seconda stagione della fiction e lancia alcuni spoiler.

I sei episodi andati in onda su Rai 1 dallo scorso 25 gennaio al 1° marzo 2021 hanno letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico. Stiamo parlando della prima stagione de Il commissario Ricciardi, serie tv di enorme successo con protagonista un incredibile Lino Guanciale nei panni del commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi.

La fiction è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ed è ambientata nella Napoli degli anni Trenta, durante il Fascismo. Tanti i generi che contribuiscono a rendere appassionante la trama: giallo, poliziesco, storico, noir, fantastico. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Vista l’ottima accoglienza presso il pubblico, è naturale che tanti si chiedano se ci sarà una seconda stagione de Il commissario Ricciardi e si domandino cosa ci potremmo aspettare dalla trama. E’ stato proprio Lino Guanciale a dare qualche anticipazione al riguardo.

Il commissario Ricciardi, cosa vedremo nella seconda stagione: le rivelazioni di Lino Guanciale

In una diretta Facebook di qualche tempo fa, Guanciale e De Giovanni avevano rivelato innanzitutto che la seconda stagione della serie ci sarà. In effetti, la serie ha utilizzato solo 6 dei 12 libri di De Giovanni il che spiega che realizzare una seconda parte non sarà difficile.

I due avevano anche dato qualche piccolo spoiler. Nella prima stagione abbiamo visto che la governante Rosa, personaggio molto amato dal protagonista, muore. In base alle loro rivelazioni, il personaggio tornerà anche se in una forma ed in un contesto diversi. Hanno aggiunto inoltre che non solo Rosa continuerà ad esserci ma “accompagnerà Nelide in tutto il suo tragitto”. Presente anche Antonio Milo, che interpreta il brigadiere Maione.

A proposito del collega Lino Guanciale, l’attore aveva rivelato a LaNostraTv di aver avuto da subito un’intesa con lui: “Abbiamo legato da subito e questo ha aiutato anche nell’interpretazione dei ruoli”.