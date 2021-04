Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ricorda la sua mamma scomparsa quando aveva 25 anni: il naufrago, nel ricordarla, ha fatto commuovere tutti. Lacrime in studio.

L’Isola dei Famosi è tornato in prima serata ieri, lunedì 19 aprile, su Canale 5. Una puntata piuttosto accesa quella di ieri sera: le liti, come di consueto, ed i colpi di scena non sono mancati. Durante la diretta c’è stato un episodio che ha fatto commuovere tutti: non era mai successo prima. Ilary Blasi ha mandato in onda alcune confessioni fatte da Andrea Cerioli negli ultimi giorni: il naufrago, ex tronista di Uomini e Donne, si è commosso nel ricordare la mamma scomparsa. E’ morta quando il naufrago aveva 25 anni: ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Andrea e della sorella Giada. Al momento delle nomination, c’è stato un momento lacrime in studio: non solo Andrea, anche Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi non sono riusciti a trattenersi.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ricorda la mamma scomparsa: lacrime in studio

Un momento molto commovente e delicato quello andato in onda ieri, al momento delle nomination. Andrea Cerioli in un filmato ricorda la sua mamma scomparsa e parla della sorella maggiore Giada: insieme a lei ha vissuto momenti davvero brutti l’ex naufrago ma insieme si sono dati la forza.

“La penso sempre. Spero sia orgogliosa di me, ce la sto mettendo tutta” sono le parole di Cerioli in diretta, con le lacrime agli occhi. E’ poi intervenuta Giada, presente in studio: “Mamma sarebbe orgogliosissima di te, io sono orgogliosissima di te. Ricordati che io sono più grande, sono la tua spalla. Ma tu sei la mia, senza un complice nella vita non si va da nessuna parte ma credimi ho il migliore. Sei il più bell’esempio che le mie figlie potessero avere come uomo” ha detto la sorella di Andrea in diretta.

Le parole ricche di amore hanno fatto commuovere tutti i presenti in studio: in particolare, gli opinionisti Tommaso ed Iva non sono riusciti a trattenere le lacrime.