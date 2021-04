Isola dei Famosi, spiacevole notizia per Ilary Blasi: è successo dopo la puntata, in onda ieri sera su Canale 5.

Ieri sera, lunedì 19 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Si tratta del decimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. Una puntata ricca di colpi di scena: non sono mancati gli scontri, anche molto accesi. I dati di ascolto della serata di ieri, però, non sono super esaltanti per la trasmissione di Canale 5. Nonostante la leggera crescita, la serata è stata dominata dalla fiction di Rai 1 La Fuggitiva, con protagonista Vittoria Puccini. Ecco i dati nel dettaglio.

Isola dei Famosi, spiacevole notizia per Ilary Blasi: gli ascolti non decollano

Tante emozioni e colpi di scena nella decima puntata de L’Isola dei Famosi, ma non sono bastati per battere la concorrenza. La puntata di ieri del reality show di Canale 5 è stata seguita da 3.001.000 spettatori, col 17,5% di share. Un dato migliore di quello registrato nella puntata di giovedì scorso ( 2,9 milioni col 17,1 %), ma comunque molto lontano da quello registrato da La Fuggitiva. La terza puntata della fiction in onda su Rai Uno ha tenuto incollati alla tv 5.094.000 spettatori, pari al 21.5 % di share. Sugli altri canali, su Rai 2 Tutte lo vogliono ha conquistato 1,149,000 spettatori, col 4,4% di share, mentre su Italia 1 il film Fast and Furious 6 ha ottenuto il 6,4% di share, interessando 1,149,000 spettatori. E voi, cosa avete seguito ieri sera?

Tra i momenti salienti della puntata di ieri dell’Isola dei, Famosi l’eliminazione di Beatrice Marchetti, che ha portato alla scoperta di una nuova spiaggia, Playa Imboscada: è lì che gli eliminati avranno l’ultima possibilità di restare in gioco. Fariba Tehrani si è salvata al televoto, ma è finita subito di nuovo in nomination, contro le amiche Vera Gemma e Myrea Stabile. Chi lascerà il gioco e chi sarà salvata? Appuntamento alla prossima puntata dell’Isola, in onda su Canale 5 giovedì in prima serata.