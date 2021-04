Isola dei Famosi, Valentina Persia contro Fariba: arriva la reazione di Giulia Salemi, figlia della Tehrani.

Una puntata super infuocata, quella de L’Isola dei Famosi in onda ieri sera su Canale 5. È successo davvero di tutto in diretta: gli animi sono super accesi. E tra i naufraghi più discussi di questa edizione c’è senza dubbio lei, Fariba Tehrani. Dopo l’esperienza su Parasite Island con Ubaldo, la concorrente si è unita al gruppo su Playa Reunion, ma sembra non andare d’accordo con un bel po’ di loro. In particolare, Gilles Rocca e Valentina Persia non hanno nascosto la loro poca simpatia nei confronti della Tehrani. E ieri, durante la diretta, la Persia si è scagliata in modo piuttosto acceso contro Fariba, ammettendo di non volerla rivedere mai più dopo l’Isola. Su Twitter, Giulia Salemi, figlia di Fariba, ha così commentato la scena.

Isola dei Famosi, Valentina Persia contro Fariba: Giulia Salemi commenta attraverso Twitter

La quindicesima edizione de L’isola dei famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire e le discussioni in Honduras sono all’ordine del giorno. A non andare particolarmente d’accordo sono Fariba e Valentina: quest’ultima, durante la diretta di ieri sera, non ha risparmiato parole forti nei confronti della collega naufraga. Parole che hanno scatenato la reazione di Giulia Salemi, figlia della Tehrani. Attraverso il sui canale Twitter, Giulia commenta spesso le vicende dell’Isola e questo è il suo pensiero sulla lite di ieri:

“Non entro nel merito della questione, ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”, scrive la giovane influencer, reduce dall’esperienza al GF Vip 5. E voi, cosa ne pensate di quanto successo in puntata?

Il trio in nomination

E la ‘rivalità’ tra le due naufraghe continuerà, poiché Fariba si è salvata al televoto: a lasciate l’isola è stata Beatrice Marchetti, che però prosegue l’avventura da sola, su Playa Imboscata. Fariba è, tuttavia, nuovamente in nomination, insieme a Vera Gemma e Myrea Stabile: chi sarà la meno votata e, quindi, non sarà salvata dal pubblico?