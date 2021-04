Chi è Jorge Lorenzo: età, carriera e vita privata del pilota di MotoGP, vittima di una scherzo de Le Iene.

Questa sera, martedì 20 aprile, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. E, nel mirino della nota trasmissione Mediaset, ci è finito anche Jorge Lorenzo, campione di motociclismo. Il maiorchino è anche appassionato di auto esclusive ed è proprio questo il tema dello scherzo: come si legge nella anticipazioni su Mediaset Play, il pilota crederà che l’ultima auto acquistata sia stata rubata da uno dei tecnici dell’officina meccanica. Ci sarà da ridere! Ma, in attesa di vedere la puntata e lo scherzo, conosciamo meglio lo sportivo.

Chi è Jorge Lorenzo: tutto spagnolo sul motociclista vittima di uno scherzo de Le Iene

Jorge Lorenzo, il cui nome completo è Jorge Lorenzo Guerrero, è uno pilota motociclistico spagnolo, vincitore di cinque titoli iridati nel motomondiale, nel 2006 e nel 2007 nella classe 250, nel 2010, 2012 e 2015 in MotoGp. Ha sempre corso con il numero 28, sin dagli esordi nella classe 125: il suo soprannome è El Martillo, ovvero il Martello. Nato il 4 maggio 1987 a Palma De Maiorca, ha detto addio alla MotoGp nel novembre del 2019, precisamente il 17 novembre: la sua ultima gara è stata a Valencia. Una carriera straordinaria, quella del pilota, che ha segnato la sua epoca e resterà uno dei più grandi di sempre in questo sport. Su Instagram, il pilota ha quasi due milioni di followers. Ecco alcuni scatti postati qualche giorno fa:

Per seguire lo scherzo del campione spagnolo e scoprire come ha reagito a tutto quello che hanno organizzato non vi resta che sintonizzarvi su Italia Uno questa sera, martedì 20 aprile, a partire dalle ore 21 e 30 circa. Le risate saranno assicurate! E tra le ultime vittime del programma Mediaset c’è anche il cantante Aiello, reduce dell’ultima edizione di Sanremo: quello che hanno organizzato per lui è davvero incredibile.