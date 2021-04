Katia Follesa l’ha svelato da qualche ora sui social: nessuno se l’aspetta, che notizia fantastica!

L’abbiamo vista negli ultimi tempi destreggiarsi insieme ad altri grandi artisti in Lol: Chi ride è fuori. Katia Follesa, come ormai è noto, è riuscita ad arrivare fino alla fine del nuovo game show che ha conquistato proprio tutti. Ma, sappiamo, non è stata lei la vincitrice, ma a toccare il primo posto, il comico Ciro Priello. I protagonisti presenti hanno trascorso sei ore, cercando di non ridere, perchè, come è evidente già dal titolo, Chi ride è Fuori. Katia oltre ad essere una amatissima comica, è anche una conduttrice ed attrice. Attiva sui social, dove riscontra un grande seguito, ha sorpreso tutti, già nei giorni precedenti, con un incredibile annuncio. Infatti, sono iniziate le riprese di Social Family 2. Ma da pochissimo ha rivelato una grandiosa novità: di cosa si tratta.

Katia Follesa, novità incredibile in Social Family 2: cosa ha rivelato

Come abbiamo anticipato, Katia Follesa è molto attiva sui social, e proprio qui, qualche giorno fa, ha manifestato una fantastica notizia: “Stiamo scrivendo la seconda stagione di Social Family 2…“. Ma da qualche ora, sempre con un post social, ha svelato una incredibile novità. “Nella seconda stagione di Social Family 2 dovrebbe esserci anche Alvin…dico dovrebbe, perchè, insomma, guardate voi”, ha scritto con tanto di risata.

Proprio così, un annuncio fantastico per tutti i suoi migliaia di fan. A quanto pare, nella seconda stagione della docu-comedy ci sarà anche l’amatissimo Alvin, che renderà il tutto ancora più esilarante.

Le riprese, come è evidente dai video pubblicati, sembrerebbero iniziate. Tale programma vede al centro dell’attenzione le avventure di Katia Follesa e di Angelo Pisani, con la figlia Agata: una docu-comedy sulle piccole, grandi imprese che avvengono in una famiglia.