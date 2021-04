Domani, mercoledì 21 aprile, andrà in onda una nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show”: torna l’Uno contro tutti, ecco chi è l’ospite

Il Maurizio Costanzo Show è il talk show più longevo della televisione italiana. Il programma è stato ideato, oltre che condotto, dal noto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. La trasmissione va in onda dal 1982 e ad oggi conta più di quattromila puntate. In origine, il talk show andava in onda su Rete 4. In seguito poi si è spostato in seconda serata su Canale 5. Durante il programma, i vari ospiti in studio discutono del tema della puntata. La trasmissione ha visto passare sul proprio palcoscenico i personaggi più importanti dello spettacolo, della cultura e della politica italiana e in alcuni casi è stata anche una rampa di lancio per molti personaggi televisivi. Grazie al programma, infatti, hanno trovato successo attori, comici e cantanti: Enrico Brignano, Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Walter Nudo, Platinette, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi e tanti altri ancora.

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni 21 aprile

Domani, mercoledì 21 aprile, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Torna finalmente l’Uno contro tutti, in cui un ospite che divide l’opinione pubblica risponde alle domande di una ventina di giornalisti e opinionisti seduti nelle prime file del teatro. Tra i protagonisti delle passate edizioni troviamo Carmelo Bene, Aldo Busi, Ambra Angiolini, Alba Parietti, Fabrizio Corona, Simona Ventura e Valeria Marini. L’ospite della puntata in onda domani in seconda serata sarà Matteo Salvini, leader della Lega. Dall’altra parte saranno schierati: Pietro Sansonetti, direttore del quotidiano Il riformista; Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La verità; Giampiero Mughini; Claudia Fusani; Annalisa Chirico.

Gli altri ospiti della puntata saranno: Hoara Borselli, Alba Parietti, Enrico Brignano, Rudy Zerbi, Filippi Magnini, Francesco Arca, Alessandro Ristori e Enzo Iacchetti.