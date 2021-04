Spunta lo scatto di Max Giusti di qualche anno fa: com’è cambiato in questi anni.

Questa sera, martedì 20 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Canzone Segreta, esattamente l’ultima. La trasmissione è condotta da Serena Rossi, che in tutte le precedenti puntate, si è mostrata in tutta la sua bellezza. Uno show ricco di emozioni, che vede al centro dell’attenzione un personaggio del mondo dello spettacolo, che seduto su una poltrona bianca, al centro dello studio, viene sbalordito da una sorpresa, ovvero un conoscente, un amico, o un parente, entra in scena, cantando una delle canzoni che più sta a cuore al protagonista. Ovviamente, si può immaginare quanto grande possa essere l’emozione. Ebbene, tra gli ospiti di questo ultimo appuntamento, ci sarà anche Max Giusti.

Ma vi chiediamo, l’avete mai visto in uno scatto di qualche anno fa? Perchè, andando a curiosare sul suo profilo instagram, è emersa una foto del passato che vi lascerà senza parole.

Max Giusti appare in uno scatto del passato: com’è cambiato

Attore, comico, cabarettista, conduttore, imitatore, doppiatore, Max Giusti ne ha fatta di strada nella sua vita. Oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che è famosissimo, e conosciutissimo. Questa sera lo ammireremo emozionarsi a Canzone Segreta, dove sicuramente, sorprenderà anche noi telespettatori. Ebbene, sul suo profilo social è apparso uno scatto di qualche anno fa: com’è cambiato.

Osservate bene la foto in basso, impossibile non riconoscerlo, dato che non sembra affatto cambiato, anzi, sembra proprio che il tempo non sia mai passato per lui.

“La foto è del giugno 2005”, ha scritto in didascalia l’attore. Sembrerebbe, quindi, che lo scatto risalga ad una quindicina di anni fa, come ha riportato Max. Un ricordo che l’uomo ha pubblicato sul suo profilo instagram, ma che non poteva passare inosservato allo sguardo attento dei suoi follower.