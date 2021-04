Mikaela Neaze Silva è la velina bionda di Striscia la Notizia: l’avete mai vista da piccola? Com’è cambiata in questi anni.

La stiamo ammirando a Striscia La Notizia, dove Mikaela Neaze Silva, insieme a Shaila Gatta, riveste il ruolo di velina dello storico tg satirico. Ogni sera, l’appuntamento con la trasmissione diventa un momento di svago, e di intrattenimento, e soprattutto di informazione, attraverso i vari servizi mostrati. Mikaela è giovanissima, sappiamo, ha iniziato ad appassionarsi di danza fin da bambina; la sua vita non è sempre stata rose e fiori, ma la bella velina ha sempre dimostrato grande forza, per affrontare tutti fgli ostacoli.

Arrivata sul palco di Striscia, ci sta letteralmente conquistando con il suo talento, e con la sua bellezza, particolare! Ma l’avete mai vista da piccola? Spunta lo scatto del passato sul suo profilo: osserviamo insieme com’è cambiata.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Mikaela Neaze Silva, l’avete mai vista da bambina? Lo scatto social è meraviglioso

Mikaela Neaze Silva è la velina bionda di Striscia La Notizia, affiancata da Shaila Gatta; due ballerine che, ogni sera, fanno esplodere lo studio del noto tg satirico, con le loro spettacolari performance. Mikaela si è appassionata alla danza fin da bambina, per poi col tempo, approfondire questo suo amore, e coltivando la sua arte. La sua bellezza ci conquista continuamente, ma vi chiediamo, l’avete mai vista da bambina?

Sul suo profilo instagram, andando indietro, e curiosando attentamente, è emerso uno scatto del passato. Osservate bene, non trovate sia meravigliosa?

Qui era solo una bambina: impossibile non riconoscerla! Il suo sguardo dolce e particolare era presente allora, come oggi. Un’immagine che ha colpito i suoi follower, e molti hanno commentato lasciando parole di apprezzamento per la bellissima velina. Mikaela Neaze Silva appare in questo scatto pubblicato sui social in un tenero ricordo del passato.