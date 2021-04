La Regina Elisabetta non festeggerà i suoi 95 anni: dopo 73 anni, sarà il primo compleanno senza il Principe Filippo. Ecco come trascorrerà il giorno in cui compie gli anni.

Sono giorni duri e dolorosi per la Royal Family che lo scorso 9 aprile ha dovuto dire addio al Principe Filippo di Edimburgo. E’ passato a miglior vita il marito della Regina Elisabetta, all’età di 99 anni, che ha deciso di stare sola per quasi tutta la durata del funerale. Nell’ultimo saluto la Regina, in lacrime, è stata in disparte, anche a causa delle restrizioni Covid, immersa nel suo enorme dolore. Domani, mercoledì 21 aprile, Elisabetta II compirà ben 95 anni: a causa del recente lutto, la Regina ha preso una decisione sui festeggiamenti. Ecco come trascorrerà il giorno del suo compleanno.

Segui anche il nostro canale ufficiale Instagram per essere sempre aggiornato–>> CLICCA QUI

Royal Family, compleanno Regina Elisabetta: annullati i festeggiamenti per i suoi 95 anni

La Regina Elisabetta non festeggerà il compleanno. Nessuna foto, nessun banchetto: la sovrana ha deciso di chiudersi nel suo dolore e vivere il lutto che l’ha distrutta. Suo marito, il Principe Filippo, è passato a miglior vita all’età di 99 anni ed ha lasciato un enorme vuoto nella Royal Family. Per la prima volta la Regina Elisabetta, dopo 73 anni, non avrà accanto a sé il suo caro amato nel giorno del suo compleanno.

Il Sun, noto portale inglese, fa sapere che i figli e le nuore della Sovrana non la lasceranno sola: hanno deciso di alternarsi al suo fianco. La figlia Anna, la moglie del principe Carlo e duchessa di Cornovaglia , Camilla, e Sofia, la contessa di Wessex e moglie del principe Edoardo si daranno il cambio per tenere compagnia la Sovrana.

Leggi anche: Royal Family, cambia tutto: Harry non torna negli Usa, cosa sta succedendo

Harry, come si vociferava ieri, potrebbe restare in Inghilterra ancora qualche giorno. Ha posticipato il rientro negli USA per poter stare vicino alla nonna e si pensa, per sanare la ‘spaccatura’ in famiglia?