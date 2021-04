Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne oggi, martedì 20 aprile. Gemma potrebbe chiudere con uno dei Cavalieri ed Eugenia tornare in studio?

Una nuova puntata di Uomini e Donne è attesa oggi, martedì 20 aprile, come di consueto su Canale 5. Il primo appuntamento della settimana andato in onda ieri ha visto al centro dello studio Giacomo, diviso tra le due corteggiatrici Carolina e Martina, e Samantha. Quest’ultima sta conoscendo Alessio e Bohdan: con il primo, durante l’esterna, ha spento le telecamere e si è scambiata un bacio. Cosa succederà nella puntata attesa oggi, martedì 20 aprile? Maria De Filippi darà sicuramente spazio a Gemma Galgani. Chi saranno, inoltre, gli altri protagonisti dell’appuntamento di questo pomeriggio? Vi sveliamo qualche anticipazione.

Uomini e Donne 20 aprile: Eugenia torna in studio? Le anticipazioni della puntata

La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri si è conclusa con Samantha Curcio, la tronista, al centro dello studio. Cosa succederà nell’appuntamento di questo pomeriggio di martedì 20 aprile? Siamo più o meno sicuri che Maria de Filippi darà spazio a Gemma Galgani. La Dama del Trono Over dopo aver deciso di conoscere il Cavaliere Aldo, ha accettato la corte di Roberto. Non sappiamo cosa accadrà oggi, soprattutto se la Dama di Torino deciderà di proseguire la frequentazione o no con il nuovo Cavaliere.

Spazio anche a Massimiliano? Il tronista romano di Uomini e Donne nella puntata di ieri ha comunicato alle sue corteggiatrici di aver chiesto ad Eugenia di rimanere.

La corteggiatrice aveva deciso di abbandonare il programma: il tronista sarà riuscito a farle cambiare idea? Mollicone si sentirebbe più attratto da Vanessa e Federica ma con Eugenia, ha sempre sottolineato, ha avuto sin da subito un feeling mentale. Quale sarà la preferenza del tronista? Conosceremo oggi le novità sulle vite sentimentali dei tronisti e dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne?

Non abbiamo anticipazioni ufficiali: non ci resta che attendere le 14.45 e sintonizzarci su Canale 5 per scoprire cosa accadrà nello studio di Uomini e Donne!