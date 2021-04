Alberto Angela è un famosissimo conduttore televisivo, ma sapete quanti figli ha? Chi sono, i loro nomi e cosa studiano: i dettagli.

Siete pronti ad un Mercoledì indimenticabile? In concomitanza con la prima puntata di “Buongiorno mamma”, nuova fiction televisiva con Raoul Bova ed altri straordinari attori, andrà in onda anche il primo ed imperdibile appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta”. Al timone sempre dell’eccellente Alberto Angela, ripercorreremo le bellezze della nostra Italia. E, soprattutto, tutta la storia che si nasconde dietro di essa. In attesa, però, di poter assistere a questa prima puntata incentrata sulla Roma imperiale, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo “condottiero”? Benissimo: ci pensiamo noi!

È uno dei più grandi conduttori televisivi di sempre, Alberto Angela. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In alcuni dei nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di un episodio davvero drammatico. Siete curiosi, invece, di conoscere la sua vita privata? Certo, Alberto Angela è felicemente sposato. Eppure, quanti figli ha? Ve lo siete mai chiesto? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alberto Angela, quanti figli ha? I loro nomi, età e cosa fanno

Cosa sappiamo esattamente della vita privata di Alberto Angela? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissimo. Sappiamo che, esattamente nel 1993, è convolato a nozze con Monica, una donna di Parma. E che, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Siete curiosi, però, di conoscere quanti figli ha? Ecco. Senza alcun dubbio, sono davvero pochissime le persone che conoscono questo “retroscena”. Ebbene. Se siete proprio curiosi di scoprirlo, ci pensiamo noi!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Alberto Angela e sua moglie abbiano esattamente tre figli. E, badate bene, sono tutti e tre maschi! Il primogenito, infatti, è nato nel 1998. E si chiama Riccardo. Il secondogenito, invece, si chiama Edoardo. Ed ha 22 anni, perché nato nel 1999. Ed, infine, il terzogenito si chiama Alessandro. Ed è nato nel 2004. Le informazioni che abbiamo su di loro, però, sono davvero minime. Anzi, quasi nulle!

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di quanti figli avesse Alberto Angela?