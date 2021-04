Buongiorno Mamma, dove è stata girata la fiction con Raoul Bova? Location e ambientazione della nuova serie di Canale 5.

Manca sempre meno all’inizio di Buongiorno mamma, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova. Dopo il successo di Svegliati amore mio, Mediaset propone una nuova storia familiare. Una famiglia normale, dove accade di tutto, proprio come nella realtà: “Tutto è avvolto dal grande amore che Guido prova nei confronti dei figli”, spiega Raoul Bova in uno speciale Mediaset, parlando del suo personaggio, marito di Anna (Maria Chiara Giannetta) e papà di quattro figli Una famiglia normale, la cui apparente tranquillità verrà sconvolto dall’arrivo di Agata Scalzi (Beatrice Arnera), una ragazza in cerca di verità sul suo passato. Una verità che potrebbe coinvolgere proprio la famiglia Borghi…In attesa di scoprire cosa accadrà, una curiosità per voi: ecco dove è stata girata la fiction.

Dove è stata girata la fiction Buongiorno Mamma: tutto su location e ambientazione

Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda la prima della sei puntate di Buongiorno mamma, la miniserie con Raoul Bova. Un family drama tutto da vivere, dove non mancheranno il mistero e le emozioni, e anche le lacrime. Dove è stata girata la fiction? Ebbene, la location principale della miniserie è il Lago di Bracciano, in provincia di Roma: tutte le puntate sono state girate nella regione Lazio e sono ambientate ai giorni nostri. Anche se, la fiction ripercorre la storia della famiglia Borghi attraverso piani temporali differenti.

Ricordiamo che si tratta di sei puntate ognuna composta da due episodi. Ogni episodio viene introdotto proprio dalla voce narrante di Anna, la mamma della famiglia, che racconta il tema della puntata. Oltre ai già citati, nel cast ci sono anche: Serena Autieri, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggoli, Ginevra Francesconi, Erasmo Genzini, Marco Valerio Bartocci, Domenico Diele, Stella Egitto e altri.

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, in prima serata. Pronti per appassionarvi ed emozionarvi con le misteriose vicende della famiglia Borghi?