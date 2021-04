Buongiorno Mamma non andrà in onda sempre di mercoledì: i dettagli di tutte le puntate della fiction.

Questa sera, mercoledì 21 aprile, è in onda la prima puntata di Buongiorno mamma, nuova fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova. Una fiction attesissima dai telespettatori di Canale 5, dopo il successo di Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli e Ettore Bassi. Si tratta di un family drama, che narra appunto le vicende di una famiglia apparentemente normale, ma che nasconde segreti e misteri. La storia dei Borghi sarà narrata su tre archi temporali, a partire dal 1995, fino ai giorni nostri. Quante puntate andranno in onda? Ben sei, ognuna composta da due episodi. Forse non tutti sanno, però, che la fiction non andrà in onda sempre di mercoledì sera. Ecco i dettagli sulle puntate.

Buongiorno Mamma non andrà in onda sempre di mercoledì: quando saranno trasmesse le prossime puntate

State seguendo Buongiorno mamma? La prima puntata della fiction di Canale 5 è in onda questa sera, mercoledì 21 aprile 2021. La prossima andrà in onda mercoledì prossimo, il 28 aprile e le anticipazioni sono già succulente. Forse non tutti sanno però che la fiction non andrà in onda sempre di mercoledì. Come si legge sul web, infatti, la quinta puntata della serie sarà trasmessa di martedì e non di mercoledì: l’appuntamento sarà per il 18 maggio e non 19. Non dimenticatelo.

Ricordiamo, per chi non potesse seguire le puntate in diretta, che tutti gli episodi sono disponibili sul sito e sull’app di Mediaset Play, e potrete vederle in streaming quando volete, comodamente. E voi, cosa ne pensate di questa nuova fiction.

Il Cast

Nel cast, oltre a Raoul Bova che interpreta il protagonista, il padre Guido Borghi, ci sono Serena Autieri (Miriam Castellani), Beatrice Arnera ( interpreta Agata Scalzi), Maria Chiara Giannetta, che interpreta Anna Della Rosa la moglie di Guido, Anna Della Rosa; Erasmo Genzini è Armando, Elena Funari è Francesca Borghi, Barbara Folchitto è Lucrezia Della Rosa, Ginevra Francesconi è Sole Borghi, Marco Valerio Bartocci è Michele Borghi, Matteo Oscar Giuggioli è Jacopo Borghi; Filippo Gili interpreta Filippo Della Rosa; Stella Egitto è Maurizia Scalzi e Domenico Diele interpreta Vincenzo Colaprico.