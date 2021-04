Buongiorno mamma, quante puntate sono? Ecco tutte le curiosità sulla storia della famiglia Borghi: il protagonista è Raoul Bova.

Mercoledì 21 aprile 2021 parte la nuova fiction targata Mediaset, Buongiorno mamma. Dopo il successo di Svegliati Amore Mio, Canale 5 propone una nuova serie televisiva: si tratta di una storia familiare che vede protagonista il celebre attore italiano Raoul Bova. Qual è la trama? Non vogliamo anticiparvi troppo, ma la storia si concentra sulla famiglia Borghi. I componenti si troveranno a vivere un inatteso arrivo di Agata, un’infermiera alla ricerca del proprio passato che porterà ognuno a fare i conti con i propri segreti. Un cast italiano davvero pazzesco arriva su Canale 5: Raoul Bova sarà affiancato da Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Federico Cesari, Beatrice Arnera, Elena Funari. Ma fino a quando andrà in onda Buongiorno Mamma? Ecco quante puntate andranno in onda ogni mercoledì, in prima serata, su Canale 5.

Buongiorno mamma, la nuova fiction con Raoul Bova: quante puntate sono

Una nuova ed avvincente storia familiare arriva su Canale 5. Buongiorno mamma parte mercoledì 21 aprile 2021 ed andrà in onda ogni settimana, allo stesso giorno, in prima serata su Canale 5. La fiction si compone di dodici episodi in sei puntate complessive. Gli ultimi due episodi dovrebbero andare in onda dunque il 26 maggio 2021. Per poco più di un mese Raoul Bova ci farà compagnia!

Dov’è stata girata la fiction

Le curiosità sono tante! Sapete dov’è stata girata la fiction che vede Raoul Bova protagonista? La location principale della serie televisiva è il Lago di Bracciano, in provincia di Roma. Anche se la fiction ripercorre la storia della famiglia Borghi attraverso piani temporali differenti, tutte le scene sono ambientate ai giorni nostri.

Cosa occorre sapere più? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 tutti i mercoledì sino al 26 maggio 2021 per seguire la storia della famiglia Borghi.