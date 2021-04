Buongiorno Mamma, la serie è tratta da una storia vera?

Buongiorno Mamma, la serie con Raoul Bova è tratta da una storia vera? Ecco cosa sappiamo.

Tutto pronto per l’inizio di Buongiorno mamma. La fiction con Raoul Bova e Serena Autieri parte mercoledì 21 aprile 2021, con i primi due episodi della prima stagione. Si tratta di un family drama, dove, appunto, al centro ci sono le vicende della famiglia Borghi. Una famiglia apparentemente normale, ma dietro la quale si cela qualcosa di misterioso e speciale. La famiglia è composta dai genitori Guido e Anna e dai loro quattro figli: la loro apparente tranquillità sarà sconvolta dall’arrivo di Agata, una misteriosa ragazza in cerca della mamma scomparsa. Una storia appassionante, ricca di colpi di scena e sorprese. Ma si tratta di una trama inventata o la fiction è tratta da una storia vera? Ecco cosa sappiamo.

Buongiorno Mamma, la trama della fiction è inventata o è tratta da una storia vera?

Grande attesa per Buongiorno mamma. Dopo il successo di Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli, arriva una nuova fiction su Canale 5. Una fiction che narra un’altra intensa storia familiare, con protagonista i Borghi. Ma in tanti si chiederanno: è una storia vera o è tutto frutto di fantasia? Come si legge su Tg Com 24, la fiction è liberamente tratta da una storia vera. A quanto pare, quindi, per realizzare la fiction gli autori si sono ispirati ad una storia realmente esistita, pur non rimanendo fedeli al 100% all’andamento dei fatti.

E questa sera andrà in onda la prima delle sei puntate della fiction: ogni puntata è composta da due episodi, introdotti dalla voce narrante di Anna, la protagonista, moglie di Guido. La storia è ambientata sul Lago di Bracciano, ai giorni nostri, ma si snoda su tre archi temporali differenti, raccontando quanto è accaduto ai protagonisti in tre periodi diversi. I colpi di scena e le emozioni saranno tantissime. Appuntamento ogni mercoledì su Canale 5! Buona visione a tutti!