Buongiorno mamma, la nuova fiction di Canale 5: scopriamo la trama, il cast e quante puntate andranno in onda.

Questa sera, mercoledì 21 aprile, andrà in onda la nuova fiction di canale 5, Buongiorno Mamma, alla regia ci sono Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli. Un family drama di cui protagonista è l’amatissimo e famosissimo attore Raoul Bova, nel ruolo di padre di famiglia. Una fiction da non perdere, che ci riserverà grandi sorprese, forti colpi di scena, e ovviamente non mancheranno le emozioni.

Oltre a Raoul Bova, nel cast ci sono Maria Chiara Giannetta, Elena Funari, Serena Autieri, Matteo Oscar Giuggoli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Erasmo Genzini, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Domenico Diele, Stella Egitto, Barbara Folchitto e Filippo Gili.

Buongiorno mamma, la nuova fiction con Raoul Bova: cast, trama, e quante puntate

Mancano poche ore, e la serata di questa sera sarà allietata con la nuova fiction di canale 5, di cui è protagonista Raoul Bova. ‘Buongiorno mamma‘ è ambientata sul Lago di Bracciano, esattamente ai giorni nostri. Al centro dell’attenzione una famiglia, come tutte le altre, normale, composta dal padre, Guido, un uomo forte, e amorevole, innamorato di sua moglie Anna, e dai loro quattro figli, ovvero Francesca, Jacopo, Sole e Michele. Una famiglia normale, la cui vita tranquilla viene però scossa dall’arrivo di Agata, una ragazza alla ricerca della verità; Agata vuole scoprire del suo passato, legato proprio a Guido e Anna.

Una vicenda avvincente, che racconta della vita di questa famiglia, attraversata da colpi di scena, inaspettati. Il tutto si svolge attraverso un viaggio, che tocca dolori, gioie, ostacoli e colpi di scena a non finire.

La fiction si compone di dodici episodi, in sei puntate complessive, che ci accompagneranno, a quanto pare, il mercoledì, con un appuntamento in prima serata, su canale 5, da non perdere!