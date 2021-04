L’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, ha aggiornato i suoi fan riguardo l’operazione a cui si è sottoposto: ecco come sta l’ex tronista.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne ricorderete senza dubbio Davide Donadei. Il tronista ha abbandonato il programma insieme a Chiara Rabbi: da quando le luci dei riflettori si sono spenti, la coppia ha proseguito la storia d’amore. Diversi giorni fa Davide, sempre molto attivo sui social, ha svelato ai suoi fan che presto si sarebbe sottoposto ad un’operazione agli occhi. Questo giorno è arrivato e l’ex tronista, proprio ieri sera, ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. L’operazione è andata bene ma il post operatorio, a detta di Davide, è un po’ più pesante. Ecco le sue parole.

Davide Donadei dopo l’operazione: “Sto a soffrì ma è andato tutto alla grande”, le parole dell’ex tronista

Davide Donadei si è sottoposto ad un intervento e nelle ultime ore ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. E’ andata bene l’operazione e l’ex tronista ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono interessati.

“Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state domandando come sto. Sto abbastanza bene e per assurdo il post è peggio dell’intervento (sto a soffrì) ma per mia fortuna è andato tutto alla grande” scrive Davide nelle sue Instagram story. Ha inoltre ringraziato di cuore tutti i fan: “Anche se non vi potrò leggere per qualche giorno mi fa tanto piacere sentire così tanto affetto” ha concluso.

Davide, classe ’95, ha concluso da poco la sua esperienza a Uomini e Donne. Nato nel Salento, in provincia di Lecce, l’ex tronista ha scelto Chiara alla fine del suo percorso nel noto dating show: oggi vivono felici la loro storia d’amore.