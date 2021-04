Nel giorno del suo 95° compleanno, Elisabetta II ringrazia quanti le hanno espresso vicinanza per la morte del marito con messaggi d’affetto.

Sono stati sposati per 70 lunghi anni e il dolore per la morte del marito, il Principe Filippo, duca di Edimburgo, è ancora una ferita che sanguina. Un dolore che rende difficile pensare con gioia al traguardo raggiunto oggi 21 aprile: Elisabetta II compie infatti 95 anni, ma la sovrana è comprensibilmente triste dopo la morte di colui che è stato la sua spalla per una vita.

Lo scorso sabato 17 aprile la Regina ha dato il suo ultimo saluto all’amato consorte e, nonostante il protocollo imponga ai reali un certo atteggiamento contenuto e distaccato in qualunque circostanza, non era difficile scorgere la profonda tristezza in cui versava la sovrana. Una tristezza che l’accompagna anche in un giorno che dovrebbe essere lieto per lei e per il regno intero, quello del suo compleanno. Le parole che Elisabetta ha voluto comunicare a coloro che le hanno mostrato vicinanza e sostegno ne sono la prova.

Elisabetta II, le parole di ringraziamento dopo la morte del duce di Edimburgo

Un lutto molto doloroso che ha colpito non solo la Regina, ma tutta la famiglia reale: i figli, i nipoti, tutti hanno voluto omaggiare in qualche modo il Principe andato via all’età di 99 anni. Sul profilo Twitter della Royal Family il messaggio di Elisabetta, anche a nome di tutti i membri della famiglia reale britannica. “Ho ricevuto molti messaggi di auguri che ho molto apprezzato. Se come famiglia ci troviamo in un momento di grande tristezza, è stato di conforto per tutti noi vedere e ascoltare i riconoscimenti resi a mio marito”, si legge. Parole rivolte ad ogni parte del mondo, in primis al Regno Unito e al Commonwealth.

Infine, un commosso ‘grazie’ rivolto a tutti: “Ne siamo stati profondamente toccati e continua a ricordarci lo straordinario impatto che Filippo ha lasciato su innumerevoli persone nel corso della sua vita.