Meravigliose novità per l’Estate 2021 ma non solo: ci saranno due grandi ritorni in tv che fanno gioire i telespettatori di Mediaset!

L’estate si avvicina e gli italiani sono già curiosi di scoprire se, emergenza Covid permettendo, i loro programmi preferiti andranno in onda. La risposta sembra esser più che positiva! Publitalia, la concessionaria di pubblicità delle reti televisive del gruppo Mediaset, ha reso già pubblico il listino relativo alla programmazione Mediaset per l’estate 2021. Un grande ritorno che farà senza dubbio piacere ai telespettatori di Canale 5 è la conferma di Temptation Island! I protagonisti del ‘villaggio delle tentazioni’ torneranno a far compagnia agli italiani la prossima estate! Non solo, la novità incredibile riguarda il programma condotto da Cesare Bocci!

Estate 2021 con Mediaset: da Temptation Island a Viaggio nella Grande Bellezza, le novità

Publitalia ha già reso pubblico il listino relativo alla programmazione Mediaset per l’estate 2021 ed ha fatto super felici gli italiani! La conferma di Temptation Island ha già fatto gioire tutti: chi ci sarà alla conduzione? Sul web circola la notizia che sarà Filippo Bisciglia, ancora, a capo del programma. Sui prossimi protagonisti invece non si conosce ancora nulla!

La magnifica novità è un’altra! Tornerà in tv, una volta terminato il reality condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi, il programma di approfondimento culturale con Cesare Bocci in vesti di narratore. Parliamo di Viaggio nella Grande Bellezza! Parliamo del doc-evento con il celebre attore che illustra le bellezze di città uniche come Roma, Torino, Venezia, Assisi, Orvieto.

Nell’estate 2021 di Canale 5 ci sarà spazio anche per nuove serie televisive, come Masantonio con Alessandro Preziosi, e New Amsterdam, con protagonista Can Yaman.

Insomma, sarà un estate incredibile all’insegna dell’intrattenimento e dell’informazione. Non ci resta che attendere lo scorrere dei mesi per vivere serate incredibili.