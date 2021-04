Fedez ha lanciato una nuova linea di smalti! La clamorosa novità ha avuto un successo enorme ed ha anche un risvolto benefico.

Una clamorosa novità ha mandato in tilt il web! Riguarda Fedez, il famoso rapper e noto volto televisivo. Attraverso il suo canale Instagram ha sponsorizzato una nuova linea, del tutto inaspettata. Parliamo di smalti, proprio così. Tutti i fan e follower di Federico Lucia avranno notato le sue mani, almeno una volta. Il rapper è un amante delle unghie colorate e si diverte a creare, grazie ad un’estetista incredibile, disegni e giochi di colore sulle sue unghie. Ha così deciso di dare vita ad un nuovo progetto non solo per bellezza ma anche per un risolto benefico. Di che si tratta? Vi sveliamo tutto nei minimi dettagli!

Fedez, clamorosa novità: “La mia linea di smalti”, il successo è già enorme

Fedez poche ore fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per dare, ai suoi fan, un annuncio incredibile. Ha lanciato una nuova linea di smalti dal nome NooN By Fedez. Si tratta di una collaborazione con Laylacosmetics ed ha un risvolto benefico: parte dei ricavati andranno ad una fondazione che sostiene le donne vittime di violenza domestica ed i loro bambini. Fondazione Pangea Onlus è il nome dell’associazione.

Leggi anche LOL Chi ride è fuori, clamoroso scherzo per Fedez: è successo durante le prove

Il video divertente e simpatico dello spot, montato da Luis Sal, mostra i nuovi smalti by Fedez e le incredibili unghie colorate del noto rapper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Ovviamente, il sito ha subito avuto un successo enorme! Dopo pochi minuti dal lancio della nuova linea, il rapper ha scritto nelle sue IG story che il sito era già crashato! “In più di 200 mila siete andati sul sito che è imploso e non riusciamo più a rimetterlo in vita. Scusateci e grazie per la pazienza” ha scritto Fedez.