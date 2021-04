Pochissime ore fa, Giulia Salemi soltanto ha scoperto di avere una frattura all’alluce: cos’è esattamente successo, i dettagli.

Una vera e propria scoperta incredibile, quella che, pochissime ore fa, Giulia Salemi ha fatto. E che non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Sempre attivissima e solita a rendere partecipi il suo pubblico su tutto quello che succede, qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip li ha informati di cosa le è capitato in queste ultime ore. “Ho fatto una risonanza magnetica”, dice Giulia Salemi ai suoi sostenitori. Ecco, ma perché?

Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli, il gesto inaspettato per Giulia Salemi: avete visto cosa ha fatto?

Non sappiamo esattamente cosa l’abbia spinta a quest controllo medico, fatto sta che dopo essere sottoposta ad una risonanza magnetica, Giulia Salemi ha scoperto di avere una frattura all’alluce. Si, avete letto proprio bene: una vera e propria frattura. “L’ho scoperto ora”, continua a dire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco, ma cos’è successo? E, soprattutto, cosa le ha provocato questa rottura dell’osso del piede? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, ha a che proprio con la sua partecipazione al reality di Canale 5.

Giulia Salemi, scoperta frattura all’alluce: cos’è esattamente successo

“Ragazzi, non ci crederete, ma ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce”, sono proprio queste le esatte parole che Giulia Salemi, in una delle sue recentissime Instagram Stories, ha scritto per informare il suo pubblico di cosa le è successo proprio poco fa. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa è esattamente successo? Il motivo, stando a quanto si apprende dalle sue parole, è da rintracciare al 6 Novembre scorso. Vi ricorda qualcosa?

Leggi anche –> Isola dei Famosi, Valentina Persia contro Fariba: arriva la reazione di Giulia Salemi

Risale esattamente al 6 Novembre scorso l’ingresso di Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un ingresso che, diciamoci la verità, non è passato assolutamente inosservato. Non soltanto per la sua straordinaria bellezza, ma anche per l’incidente accadutole in diretta. In compagnia di Stefano Bettarini, l’influencer milanese è stata “costretta” a gettarsi in piscina per un “extra budget”. È proprio in questa occasione che, malauguratamente, è caduta nel raggiungere la piscina, facendosi male al polso. A quanto pare, però, non fu soltanto questa parte del corpo ad avere la peggio. A distanza di mesi, infatti, la Salemi ha scoperto di essersi procurata anche una frattura all’alluce.

“Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla”, ha concluso l’influencer.