Isola dei famosi, Elettra Lamborghini non è adatta al ruolo di opinionista? Parla Maurizio Costanzo; le parole sull’ereditiera.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A commentare le vicende isolane, insieme alla conduttrice Ilary Blasi, c’è un inedito trio di opinionisti, composto da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima è intervenuta in collegamento video nelle prime due puntate, causa Covid, per poi unirsi ai colleghi in studio. La sua presenza all’Isola, però, non convince proprio tutti: per alcuni, Elettra non è adatta al ruolo di opinionista. A parlare di questo è stato Maurizio Costanzo, che su Nuovo ha risposto ad lettore che aveva manifestato perplessità proprio sulla Lamborghini nelle vesti di opinionista. Ecco le parole di Maurizio Costanzo.

Isola dei famosi, Elettra Lamborghini opinionista: cosa ne pensa Maurizio Costanzo

Elettra Lamborghini è una degli opinionisti ufficiali de L’Isola dei Famosi. Spontanea e senza peli sulla lingua, la bellissima ereditiera è alla sue prime armi nel ruolo di opinionista. Secondo Maurizio Costanzo, potrebbe essere proprio questo il motivo per cui Elettra non ha convinto tutti. “Forse la giovane Elettra Lamborghini non è molto esperta di tv, ma riconosco che la simpatia della giovane ereditiera fa fatica a emergere nello studio de L’Isola”, ammette Costanzo, che però aggiunge: “Certo non è facile inserirsi nel momento giusto e piazzare commenti pungenti tra una battuta e un collegamento”.

Costanzo riconosce quindi che, al momento, Elettra non si sia espressa ancora al massimo, ma sottolinea che per dare giudizi bisogna attendere la fine del percorso: “Io le darei ancora tempo, potrebbe sciogliersi e rivelare doti rimaste ancora nascoste. Il bilancio va fatto a fine stagione.”. E voi, cosa ne pensate di Elettra nei panni di opinionista? Siete d’accordo con le parole di Maurizio Costanzo?