La fame a L’Isola dei Famosi sta creando forti disagi ai naufraghi: in queste ore è soprattutto uno di loro a lamentarsi, di chi si tratta.

Nervi tesi come corde di violino in Honduras: i concorrenti de L’Isola dei Famosi sono messi sempre più a dura prova dai disagi del percorso che hanno scelto di affrontare. La convivenza di certo non aiuta: caratteri diversi e dinamiche di vario genere stanno causando forti incomprensioni di cui in puntata è possibile avere un assaggio. In particolare, a non lasciare tranquilli i naufraghi è la fame.

Una difficoltà che molti non riescono più a gestire e che fa dubitare qualcuno sulla propria permanenza in gioco. In queste ore, è soprattutto uno di loro a soffrire: scopriamo di chi si tratta.

Isola dei Famosi, forte disagio per uno dei naufraghi: a tormentarlo è la fame

La questione era venuta fuori già nel corso della scorsa puntata del reality: Vera Gemma si era lamentata del nervosismo di Andrea Cerioli e delle sue risposte sgarbate. A parte i dissapori intercorsi tra i due, c’è da dire che la fame contribuisce a esasperare gli animi. Lo ha ammesso l’ex tronista durante una chiacchierata con Awed e anche sfogandosi in un confessionale.

“Io ho famissima, te lo giuro. Non la sto più gestendo questa cosa della fame, sono nervoso e ho fame. Sono nervoso perché poi alle prove ricompensa la gente mi mangia davanti, se apriamo un cocco devo mangiarne un quadratino”, ha spiegato il naufrago trentunenne.

Cerioli attribuisce a questo forte disagio il suo nervosismo e la sua propensione ad allontanarsi dal resto del gruppo. “Mi dispiace che, quando uno ha fame, ti viene il nervoso e dai brutte risposte. Mi cambia l’umore, nessuno ne ha colpa perché fa parte del gioco, quindi mi sposto così me ne sto un po’ da solo”.