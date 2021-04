Chi è la giovanissima Maria Chiara Giannetta, l’attrice che recita al fianco di Raoul Bova ne “Buongiorno mamma”? Cosa sappiamo su di lei.

Era il momento che più aspettavamo con ansia e, finalmente, è arrivato. Dopo l’enorme successo riscontrato da Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e tutti i magnifici attore de “Svegliati amore mio”, da stasera andrà in onda una nuova e travolgente fiction. Stiamo parlando proprio di “Buongiorno mamma”. In onda a partire da Mercoledì 21 Aprile e per circa sei settimane, la serie televisiva farà compagnia il carissimo ed affezionato pubblico di Canale 5.

A prendere parte a questa travolgente fiction televisiva vi sono davvero il fior fiore dello spettacolo italiano. A partire, quindi, dal grandissimo ed immenso Raoul Bova fino a Serena Autieri. Impossibile, però, non citare la straordinaria Maria Chiara Giannetta. Ecco, in attesa di poterla vedere al fianco dell’attore romano, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Vi accontentiamo immediatamente!

Maria Chiara Giannetta, chi è Anna ne “Buongiorno Mamma”: età, Instagram e laurea

A partire da questa sera fino a Mercoledì 26 Maggio, sarà la bellissima Anna ne “Buongiorno mamma”. In attesa, però, di vederla, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Maria Chiara Giannetta? Di origini pugliesi ed, esattamente foggiane, la giovanissima è nata il 20 Maggio del 1993. Sin da piccola, la Giannetta capisce qual è la sua più grande passione. E così, alla sola età di 11 anni, inizia a prendere parte ai primi spettacoli teatrali, seppure amatoriali. E continua a perfezionare le sue doti frequentando diversi corsi di formazione. All’età di 19 anni, poi, decide di trasferirsi a Roma. Ed entra a fare parte del Centro sperimentale di Cinematografia. Da quel momento, la sua carriera da attrice prendere letteralmente il volo. Il debutto al teatro, infatti, arriva esattamente nel 2011. Quello sul piccolo schermo, invece, nel 2014, nel corso di un episodio di “Don Matteo”. Ed, infine, sul grande schermo nel 2016. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, Maria Chiara è giovanissima, è vero, eppure decanta di un curriculum davvero impressionante.

In quali fiction l’abbiamo vista, però? Beh, la risposta è piuttosto semplice: oltre ad un piccolo ruolo nel corso della nona stagione di Don Matteo, Maria Chiara vi è ritornata nel 2018 quando ha interpretato il ruolo di Anna Olivieri. Ma non solo. Abbiamo ammirato la sua bravura anche in “Che Dio ci aiuti”, “Ad un passo dal cielo” ed, infine, “L’allieva”. Senza considerare, come dicevamo precedentemente, di essere stata anche protagonista di diversi film cinematografici. Come ad esempio, nel 2019, in “Bentornato presidente”

Vita privata ed Instagram

Seppure da sempre appassionata di recitazione, Maria Chiara Giannetta non ha mai abbandonato i suoi studi. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che l’attrice foggiana abbia anche conseguito la laurea in Lettere e Filosofia. Cosa sappiamo della sua vita privata? Poco e nulla, purtroppo! Seppure attivissima su Instagram, sembrerebbe l’attrice sia particolarmente riservata sulla sua vita privata.

Seguirete questa prima puntata di “Buongiorno mamma”? Noi decisamente si!